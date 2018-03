Streik bei Air France am Karfreitag

Kunden von Air France müssen am Karfreitag erneut mit Flugausfällen und Verspätungen rechnen: Die Gewerkschaften bei der französischen Fluggesellschaft haben die Besatzung und das Bodenpersonal zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen zum Streik aufgerufen. An dem Ausstand beteiligen sich auch die Piloten.

Nach Angaben der Gesellschaft fällt im Schnitt rund jeder vierte Flug aus. Vor allem bei Mittelstreckenflügen sind Ausfälle zu befürchten, zum Teil aber auch bei Lang- und Kurzstreckenverbindungen. Die Gewerkschaften wollen damit den Druck in den zähen Tarifverhandlungen erhöhen: Sie verlangen sechs Prozent mehr Geld für das Personal. Air France bietet ein Plus von einem Prozent an.