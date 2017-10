Streaming und Co – illegal oder rechtliche Grauzone?

Das Streamen von Filmen ist bei vielen Internetnutzern sehr beliebt. Bis vor wenigen Monaten zählten das Streamen von Filmen über kostenlose Portale und das Herunterladen von YouTube Videos zu dem Bereich der rechtlichen Grauzone. Doch mittlerweile gibt es von dem Europäischen Gerichtshof ein Urteil zum Streaming, das weniger gut für die Nutzer und kostenlosen Streaming-Anbieter ausfällt.

Im Prinzip können nun nicht nur die Streaming-Portale, sondern auch die Nutzer abgemahnt werden. Jeder Nutzer sollte selber entscheiden, ob er das Risiko eingeht oder lieber auf das Streamen von Filmen verzichtet. Nur für die Urheber fällt das Urteil positiv aus, da ihre Rechte durch den EuGH gestärkt werden.

Streaming: Die unterschiedlichen Möglichkeiten

Beim Streaming muss zwischen zwei Varianten unterschieden werden:

• Auf der einen Seite gibt es das On-Demand Streaming

• Auf der anderen Seite gibt es das Live-Streaming

Live Streaming kann der Nutzer eine Live-Übertragung, z.B. eine Sportveranstaltung eines entsprechenden TV-Senders, direkt auf der Webseite verfolgen. Die Daten der Live Übertragung werden unabhängig eines Servers übermittelt. Nutzer sollten dabei jedoch beachten, dass Livestreams je nachdem, welcher Service genutzt wurde, eine Kopie auf dem Rechner hinterlassen können.

Beim On-Demand Streaming kann sich der Nutzer einen bestimmten Film als Video anschauen und verfügt dabei über eine größere Flexibilität als beim Live-Streaming: Der Film kann zwischendurch angehalten werden, bei Bedarf ist auch das Vorspulen oder das Zurückspulen möglich. Folgende Portale bieten beispielsweise On-Demand-Streaming Dienste an:

• YouTube (dieses Portal zeigt jedoch auch Live-Streams)

• Mediatheken von öffentlich-rechtlichen Sendern

• Mediatheken von privaten Sendern

• kostenlose Filmportale

Wenn man auf den Film geklickt hat, wird dieser in Datenpaketen auf dem PC oder Laptop des Nutzers in der Regel im Cache gespeichert. Der Film wird gestückelt im Cache hinterlegt. Wurde der komplette Film gestreamt, befindet sich prinzipiell das ganze Werk im Cache, solange dieser nicht vom Nutzer geleert wird. Dadurch, dass die Filme kurz- oder langfristig zwischengespeichert werden, werden im Endeffekt auch die Rechte des Urhebers verletzt. Es könnten Vervielfältigungen des Werkes entstehen.

Streaming und das Urheberrecht

Die Rechtslage hinsichtlich des kostenlosen Streaming ist kompliziert. Portalbetreiber machen die Filme öffentlich zugänglich und bedienen sich dem Recht, welches nur dem Urheber zusteht. . So gab es zum Beispiel bereits rechtliche Debatten, da zum Ärger von HBO über Periscope Folgen von Game of Thrones live übertragen wurden. Aufgrund der Tatsache, dass die Filme im Cache zwischengespeichert und vervielfältigt werden, könnten jedoch auch Nutzer Probleme bekommen. Denn lediglich der Urheber des Werkes hat das Recht, sein Werk zu vervielfältigen – in diesem Punkt würde der Nutzer gegen das Recht verstoßen. So ist es in Abs. III § 15 UrhG im Urheberrechtsgesetz festgehalten.

Keine Gedanken müssen sich Internetnutzer allerdings machen, wenn sie beispielsweise Musik über youtube-converter.de herunterladen. Sind sie kein registriertes Mitglied von YouTube, haben Sie auch nie den AGB zugestimmt, in denen der Download untersagt wird. Grundsätzlich handelt es sich bei YouTube um eine legale Plattform, bei der alle Videos frei zugänglich sind, sodass das Herunterladen von Videos und Tonspuren hier legal ist. Darüber hinaus ist YouTube rechtlich dazu verpflichtet, rechtswidrige Uploads von seiner Plattform zu löschen, der Nutzer braucht sich also nicht darum zu kümmern, ob die für ihn interessanten Inhalte auch legal sind. Zudem haben Nutzer grundsätzlich das Recht auf Privatkopie – werden die Videos also nur privat angeschaut und nicht etwa geteilt oder verkauft, stellt das kein Problem mit den Urheberrechten dar. Das Urheberrechtsgesetz bezieht sich nur auf die Vervielfältigung, nicht aber auf die private Nutzung des Werkstücks.

Mit kostenpflichten On-Demand Streaming-Anbietern sicher unterwegs

Laut dem aktuellsten Urteil des Europäischen Gerichtshofs ist schon alleine das Ansehen von Kinofilmen, Serien und weiteren Inhalten nicht gestattet, sofern es sich um offensichtlich illegale Inhalte handelt. Das Anschauen dieser Inhalte stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und könnte somit verfolgt werden. Letztendlich muss jeder Nutzer selber eine Entscheidung treffen und überlegen, ob er das Risiko eingehen möchte oder lieber auf einen kostenpflichtigen Dienst ausweicht. Wer sich für einen kostenpflichtigen On-Demand Streaming-Anbieter entscheidet, braucht sich diesbezüglich keine Gedanken zu machen.