Eine Straßenbahn ist am Sonntagnachmittag in Wien-Meidling entgleist. Dabei wurden fünf Personen leicht verletzt von der Wiener Berufsrettung ins Krankenhaus gebracht. Unter ihnen befand sich auch der 38-jährige Bimfahrer. Die Straßenbahn der Linie 62 sprang in einer Kurve in der Eichenstraße aus den Gleisen, weil der Fahrer viel zu schnell unterwegs war.

Die Garnitur sei beim Einbiegen von der Eichenstraße in die Aßmayergasse mit ungefähr 45 statt mit den für den engen Gleisbogen vorgesehenen 15 km/h unterwegs gewesen, teilten die Wiener Linien am Montag mit. Die Straßenbahn der Linie 62 kam zwischen zwei Masten und einer Hauswand zum Stehen. Acht Menschen - unter ihnen der Straßenbahnfahrer - wurden verletzt. Der Fahrer hatte nach eigenen Angaben ein Blackout, hieß es in einer Aussendung des Verkehrsunternehmens

Leichtverletzte nach Entgleisung

Der Unfall passierte kurz nach 17.00 Uhr an der Kreuzung mit der Aßmayergasse. Die Straßenbahn rammte eine Hausmauer entlang und kam zwischen Mauer und einer Laterne zu stehen. Die Oberleitung wurde dabei beschädigt. Der Straßenbahnfahrer musste von den Einsatzkräften aus der entgleisten Garnitur befreit werden, nachdem die Tür der Fahrerkabine bei dem Unfall blockiert wurde. Die Tür wurde von der Feuerwehr entfernt. Wie viele Fahrgäste sich in der Garnitur der Straßenbahn befunden hatten, blieb unklar. Sie war jedenfalls laut Unternehmenssprecher Dominik Gries nicht voll besetzt.

Warum das Niederflur-Straßenbahnfahrzeug (ULF), das mehr als 40 Tonnen wiegt, entgleiste, muss erst geklärt werden. Aufklärung erwarteten sich die Wiener Linien unter anderem durch den Fahrtenschreiber. "Er wird nun ausgewertet", sagte Gries. Das Verkehrsunfallkommando der Polizei nahm die Ermittlungen auf. Die Beamten waren am Sonntagabend an Ort und Stelle mit der Unfallaufnahme beschäftigt.

© APA/Gruber

Die Berufsrettung versorgte die fünf Personen notfallmedizinisch und brachte sie ins Spital. Die vier Männer im Alter zwischen 23 und 38 Jahren sowie eine 75-jährige Frau hatten sich leichte Verletzungen wie Prellungen oder Abschürfungen zugezogen, sagte Corina Had, Sprecherin der Wiener Berufsrettung. Rund 20 Rettungskräfte waren mit zehn Fahrzeugen, darunter auch dem Katastrophenzug, im Einsatz.

Die Wiener Berufsfeuerwehr war mit acht Wagen, darunter auch Spezialfahrzeugen, und rund 30 Mitarbeitern im Einsatz. Sie schnitten am Abend den Lichtmasten um, damit die Straßenbahn weggebracht werden konnte, sagte Sprecher Christian Feiler. Im Anschluss wurde der Zug mit Seilwinden zurückgezogen und wieder eingegleist. Gegen 20.00 Uhr war er "wieder halbwegs auf den Schienen", sagte Gries. "Er soll jetzt in einen nahegelegenen Bahnhof der Badner Bahn gebracht werden", erklärte der Unternehmenssprecher. Die Schadensbehebung werde jedenfalls noch bis in die späten Abendstunden dauern.

© APA/Gruber

Die Wiener Linien richteten einen Schienenersatzverkehr zwischen dem Meidlinger Bahnhof und der Hofwiesengasse ein. Die Linie 62 fuhr nur zwischen Lainz und Wattmanngasse sowie zwischen Kärntner Ring/Oper und Eichenstraße, die Züge wurden über die Linie 18 zum Westbahnhof umgeleitet. Die Wiener Lokalbahn verkehrte nur zwischen Kärntner Ring/Oper und Wolfganggasse bzw. zwischen Schedifkaplatz und Baden. Die Wiener Linien ersuchten die Fahrgäste, auf die Linien U4, U6, 60, 62A und 63A auszuweichen.