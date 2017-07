Auf Netflix passieren demnächst wieder seltsame Dinge. Im Herbst geht die Mystery-Serie "Stranger Things" in die 2. Staffel, anlässlich der Comic Con wurde der erste Trailer dazu veröffentlicht.

Die Hommage an die übernatürlichen Klassiker der 80er-Jahre geht weiter. Ab 27. Oktober ist auf Netflix die 2. Staffel von "Stranger Things" zu sehen. Auf der Comic Con in San Diego präsentierte der Streamingdienst den ersten Trailer zu den neuen Folgen. Sofort wird klar: Es wird wieder düster. Vermutlich noch düsterer als in der ersten Staffel.

Dank des Trailers wissen wir nun, dass Eleven (Millie Bobby Brown), die sich in der letzten Folge der ersten Staffel im wahrsten Sinne des Wortes in Luft auflöste, als sie den Demogorgon vernichtete, wieder mit dabei ist. Nun ist sie offensichtlich im Paralleluniversum "Upside Down" gefangen. Will (Noah Schnapp), der in der ersten Staffel in der anderen Dimension gefangen war, hat hingegen mit den Nachwirkungen seines Aufenthalts zu kämpfen.

Auch die Anspielungen auf zahlreiche 80er-Jahre-Klassiker dürfen nicht fehlen. Während im Trailer die Musik von Michael Jacksons "Thriller" zu hören ist, tragen die vier Freunde Will, Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo) und Lucas (Caleb McLaughlin) unter anderem "Ghostbusters"-Uniformen.