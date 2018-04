Vor zwei Jahren erobert Millie Bobby Brown (14) in Stranger Things ein Millionenpublikum. Für ihre Rolle der Eleven muss die damals 12-Jährige ordentlich Haare lassen. Mittlerweile ist die Matte der brünetten Beauty wieder nachgewachsen und mit dieser rockt sie nun die verschiedensten Looks. Ob als süßes Mädchen von nebenan oder total cool und lässig in Leder – Millie weiß einfach, wie man einen guten Auftritt hinlegt!