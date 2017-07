Spitzentöne

Einem Nichtschwimmer und Freund des Nordens bleiben an einem italienischen Strand im Kreis einer meeresaffi nen Familie nur begrenzte Optionen. Da ich nicht zum Alkoholismus neige, verordne ich mir allsommerlich ein Buch, das bei der Wiederlektüre mehr als gewöhnliche Obsorge verlangt. Vor zwei Jahren war das "Wilhelm Meisters Wanderjahre" von Goethe, im Vorjahr die "Ilias", zweisprachig auf Griechisch und Deutsch. Heuer, so muss ich bekennen, bin ich vorerst gescheitert: Der "Ulysses" von James Joyce hat mich bei jedem Versuch so lange in sein hypnotisches Geflecht aus Personen, Situationen und Assoziationen gezogen, bis ich in meinem ganzkörperbeschattenden Strandkorb eingenickt bin.

Daraufhin habe ich mich beschämt der Alternative zugewandt und ergreife nun die Gelegenheit, Ihnen eine fabelhafte Ferienlektüre zu empfehlen. Die "Kulturgeschichte der Neuzeit" des jüdischen Feuilletonisten, Satirikers und Kabarettisten Egon Friedell ist ein Unikum: Auf 1.800 Seiten wird da die Geistesgeschichte von der Schwarzen Pest bis zum Attentat von Sarajevo in Anekdotenform erzählt - tiefsinnig und federleicht, subjektiv, aber mit der höheren Kompetenz eines wahrhaft gebildeten Menschen. Friedell stürzte sich im März 1938 aus dem Fenster, als zwei SA-Männer sein Wohnhaus betraten. Das war weise gehandelt: Das damals anbrechende Kapitel wollte er weder beschreiben noch erleben.

Was meinen Sie? Schreiben Sie mir bitte: sichrovsky.heinz@news.at