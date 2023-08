Straka macht bei Tour Championship Satz nach vorne

Sepp Straka hat sich vor dem Schlusstag der Tour Championship in Atlanta in den Top-Ten-Bereich katapultiert. Durch eine famose Runde von fünf unter Par kletterte der Österreicher am Samstag auf dem Par-70-Kurs im East Lake Golfclub von Platz 21 auf den geteilten zehnten Platz nach oben. Ein starker Schlussspurt mit fünf Birdies (Schlaggewinne) auf den letzten sieben Löchern brachte den 30-Jährigen entscheidend nach vorne.

Mit seiner 65er-Runde hatte Straka im elitären 30er-Feld des FedExCup-Finales gemeinsam mit Tommy Fleetwood vorerst sogar die beste Tagesleistung erbracht. Die Mehrheit hatte am Samstag ihre Arbeit aber noch nicht beendet, virtuell in Führung und damit auf Kurs zum 18 Millionen Dollar schweren Jackpot der PGA-Tour lag Viktor Hovland. Der norwegische Ryder-Cup-Starter, der bereits in der Vorwoche in Illinois triumphiert hatte, hatte die US-Amerikaner Xander Schauffele, Collin Morikawa und Scottie Scheffler im Nacken sitzen.

Straka war im Vorjahr bei seinem Final-Debüt Siebenter geworden. Der Weg nach vorne war diesmal etwas weiter, werden beim Showdown doch die zuvor erreichten FedExCup-Punkte in Schläge umgerechnet. Straka war als geteilter 26. ins Rennen gegangen. Nach Runden von 66, 71 und 65 mischt er erneut mit den Topstars der Tour ganz vorne mit.