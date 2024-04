Straka geht in Hilton Head als Zweiter in die Schlussrunde

Golf-Profi Sepp Straka geht als Zweiter auf die Schlussrunde des PGA-Turniers in Hilton Head in South Carolina. Der Wiener spielte am Samstag mit vier Birdies eine 67er-Runde auf dem Par-71-Kurs, er liegt mit dem Gesamtscore von 198 einen Schlag hinter dem Weltranglistenersten und Augusta-Sieger Scottie Scheffler (197). Der US-Amerikaner feuerte am dritten Tag eine 63 ab und verbesserte sich um neun Ränge auf eins.

Straka hatte nach dem dritten Tag gemeinsam mit drei US-Amerikanern geführt, davon blieb ihm nur Collin Morikawa als Dritter mit 199 auf den Fersen. Für Straka geht es damit am Sonntag um seinen dritten PGA-Titel, bisher gewann der Olympia-Zehnte von Tokio 2021 und Ryder-Cup-Sieger 2023 im Februar 2022 in Palm Beach Gardens (Florida) und im Juli 2023 in Silvis (Illinois). Er startet im letzten Flight mit Scheffler um 19.55 Uhr MESZ (live auf Sky).