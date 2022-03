Straka verpasst Aufstieg bei World Championships in Austin

Golf-Profi Sepp Straka hat den Aufstieg bei den World Golf Championships in Austin/Texas verpasst. Der Austro-Amerikaner verlor sein drittes Gruppenmatch am Freitag gegen den US-Amerikaner Cameron Tringale 3 & 5 und kam im Pool drei nach zwei Niederlagen nicht weiter. Seinen einzigen Sieg hatte der 28-Jährige am Donnerstag mit einem 4 & 2 gegen den US-Amerikaner Will Zatoris gefeiert. Für das Weiterkommen hätte er neben einem eigenen Erfolg auch noch Schützenhilfe benötigt.

Nur der Gruppensieger kommt unter die besten 16. Bisher ist es noch keinem Österreicher gelungen, bei einem WGC-Turnier die Gruppenphase zu überstehen.