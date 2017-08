ÖVP-Obmann Sebastian Kurz pocht auf weitere Verschärfungen im Strafrecht. Er räumte ein, dass es erst 2016 Veränderungen gegeben habe, diese seien aber nicht weit genug gegangen, erklärte er am Dienstag am Rande einer Pressekonferenz gegenüber Journalisten. Kritik an seinem Vorschlag hält er für legitim, gebe es doch unterschiedliche Meinungen.

Auf die Frage, ob es sich bei seiner jüngsten Forderung nach weiteren Verschärfungen nicht um populistische Aussagen handelt, erklärte Kurz: "Es gab Veränderungen 2016, das ist richtig. Die Veränderungen gingen in die richtige Richtung, waren aber nicht weitgehend genug." Mehr sei damals mit dem Koalitionspartner SPÖ nicht möglich gewesen, so Kurz.

Es gebe ein Missverhältnis zwischen Vermögens- und Gewaltverbrechen, die Strafen bei letzteren seien teilweise zu niedrig: "Das System ist nicht zu 100 Prozent gerecht", so der Parteichef. Diese Aufgabe habe er erst seit einigen Wochen inne und nun äußere er sich auch zu anderen Themen, abgesehen von seinem Bereich als Außenminister.

Details zu seiner Forderung nannte der ÖVP-Obmann noch nicht, er hat Justizminister Wolfgang Brandstetter beauftragt, ein Vorhabenspapier zur Umsetzung zu erstellen. Nach Ansicht von Kurz erscheinen die Mindeststrafen oftmals zu niedrig und die Höchststrafen nicht angemessen. Auch im Verhältnis zu Strafen für Vermögensdelikte seien die Strafen niedrig. Zudem werde der Opferschutz oft nicht ausreichend berücksichtigt.

Präsident der Richtervereinigung anderer Sicht

Dass der Präsident der Richtervereinigung, Werner Zinkl, keinen Bedarf für eine weitere Verschärfung im Strafrecht sieht, respektiert Kurz: "Ich halte andere Meinungen für legitim." Seine Position könne er aber gut argumentieren.

Zinkl verwies am Montag auf die erst mit 1. Jänner 2016 in Kraft getretenen Änderungen und meinte dazu: "Da braucht man momentan nichts ändern". Er glaube, das Strafrecht sei "ausgewogen genug". Auch halte er es für "nicht vernünftig", wenn man "aufgrund von Einzelfällen, deren Hintergrund man nicht kennt", Änderungen des Gesetzes fordert. Die Richter würden bei den Strafbemessungen "sehr sensibel" vorgehen, sie müssen alle Erschwernis- und Milderungsgründe abwiegen, betonte der Präsident.

"Die Kurz-Methode": Lesen Sie zum Thema den Kontrapunkt von News-Kolumnist Gerfried Sperl!