Der Politische Aschermittwoch in Ried ist und bleibt ein Muss für die FPÖ und ihre Anhänger. So fanden sich auch zum 27. verbalen Abwatschen wieder 2.000 Fans in der Jahnturnhalle ein. Mit Spannung sahen sie vor allem dem Auftritt von Bundesparteiobmann Heinz Christian Strache entgegen. Wird er in seiner neuen Funktion als Vizekanzler eine anderen Ton anschlagen, fragten sich ankommende Gäste.

Eigentlich erwarten sie sich für ihre 15 Euro Altbewährtes: außer dem obligaten Heringsteller plus Getränk vor allem deftige Worte. Organisator und FPÖ-Bezirksgeschäftsführer Erhard Weinzinger hatte schon vorab durchklingen lassen, dass sich der Stil Straches durchaus ändern könne. Und beim Politischen Aschermittwoch der AfD im bayerischen Osterhofen erklärte FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky laut "Standard" (Online-Ausgabe) am Vormittag: "Mitnichten werden wir Mainstream. Aber es ist natürlich eine andere Situation, wir müssen nun auch Kompromisse eingehen."

Den Spagat zwischen Bierzeltrhetorik in der ausverkauften Jahnturnhalle und besonnenen Worten in der oö. Regierung legt Straches Vorredner, Landesparteichef und Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner, bereits seit drei Jahren hin. Seit Oktober 2015 regiert die FPÖ in Oberösterreich mit der ÖVP. Bis beide Mittwochabend zur Musik von Jean-Michel Jarre - laut Weinzinger ertönt seit 26 Jahren immer nur jene zum Einzug - auf die Tribüne schritten, stimmte der Musikverein von Senftenbach mit zünftigen Klängen auf die von den Fans doch erhofften Schenkelklopfer ein.

