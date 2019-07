Das Ibiza-Video sorgte für ein politisches Erdbeben in Österreich, kein Stein blieb auf dem anderen. Nun kündigten die Journalisten, die für die Veröffentlichung sorgten, ein Buch zur Affäre mit neuen Enthüllungen an.

Das Ibiza-Video, das am 17. Mai 2019, veröffentlicht wurde, ließ Österreichs Politlandschaft kräftigst beben. Die Regierung zerbrach, Neuwahlen wurden ausgerufen, ein Kanzler mitsamt Kabinett gestürzt. Alles aufgrund eines – der Öffentlichkeit bekannten – ca. 6 Minuten langen Videos.

Vieles nicht bekannt

Eigentlich ist das Video, das Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache auf Ibiza zeigt, wie er öffentliche Staatsaufträge gegen Parteiunterstützung verspricht und Journalisten austauschen will, aber rund sieben Stunden lang. Vieles beziehungsweise das meiste also kennt die Öffentlichkeit gar nicht, was hier noch gesagt und versprochen wurde.

272 Seiten über Ibiza

Nun kündigen die Investigativjournalisten, die für die Veröffentlichung des Videos in der „Süddeutschen Zeitung“ sorgten, ein Buch an: „Die Ibiza-Affäre“ könnte Strache nun weitere Ungemach bringen, denn darin sollen weitere Enthüllungen aufgelistet sein. „Bloß eine ‚bsoffne Gschicht‘? Was HC Strache in den 7 Stunden in der Ibiza-Villa wirklich gesagt hat & was vorher schon passiert ist, enthüllen Frederik Obermaier & ich in unserem neuen Buch“, kündigte Autor Bastian Obermayer via Twitter an. Vor 272 Seiten muss sich der Ex-FPÖ-Chef nun also fürchten, die am 22. August erscheinen.