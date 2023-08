Störung bei Rettungsnotruf 144 in der Steiermark

In der Steiermark ist es am Mittwochabend zu Störungen beim Rettungsnotruf 144 gekommen. "Sollte der Notruf 144 nicht erreichbar sein, bitte die Grazer Vorwahl voranstellen: Über 0316/144 kann der Notruf jedenfalls und in allen Regionen abgesetzt werden", teilte das Rote Kreuz Steiermark auf seiner Facebook-Seite mit. Es handle sich um ein externes, technisches Gebrechen. "Wir geben Entwarnung, sobald das Problem gelöst ist", wurde betont.