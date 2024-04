Stichwahl bei Präsidentenwahl in der Slowakei

Die Slowakei steht bei der Präsidentenwahl am Samstag vor einer Richtungsentscheidung: In der Stichwahl treten Ex-Außenminister Ivan Korčok und Parlamentspräsident Peter Pellegrini gegeneinander an. Nach dem überraschenden Sieg Korčoks in der ersten Wahlrunde wird ein knappes Rennen erwartet. Der Diplomat Korčok wird von der pro-westlichen bürgerlichen Opposition unterstützt, Ex-Premier Pellegrini vom russland-freundlichen links-nationalistischen Regierungslager.

Die Chancen beider Kandidaten sehen Umfragen ausgewogen. Laut den letzten veröffentlichten Zahlen der Agentur Ipsos für die liberale Tageszeitung "Dennik N" liegt Korčok bei 50,1 Prozent, Pellegrini soll demnach 49,9 Prozent der Wählerstimmen erhalten. Eine höhere Wahlbeteiligung würde allerdings Pellegrini helfen, meinen Umfrageexperten. Die Wahllokale sind von 7.00 Uhr bis 22.00 Uhr geöffnet, wahlberechtigt sind 4,33 Millionen Slowakinnen und Slowaken. Erste Ergebnisse werden in der Nacht auf Sonntag erwartet.