Stichwahl nach Präsidentenwahl in der Slowakei nötig

Bei der Präsidentenwahl in der Slowakei hat es am Samstag erwartungsgemäß keinen klarer Sieger gegeben. Eine Stichwahl zwischen dem Parteichef der linksorientierten mitregierenden Partei Hlas (Stimme) und Parlamentspräsidenten Peter Pellegrini sowie dem liberalen Karrierediplomaten und Ex-Außenminister Ivan Korčok findet am 6. April statt. In der ersten Runde dürfte Teilergebnissen zufolge Korčok knapp vorne liegen, aber nicht die erforderlichen 50 Prozent erreicht haben.