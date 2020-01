Für welche Sternzeichen stehen die Liebessterne 2020 besonders gut? Und wer ist auf dem Single-Markt besonders gefragt? Eine Analyse der Dating-App Jaumo gibt Aufschluss.

Neues Jahr, neues Liebesglück. Die Experten der Dating-App Jaumo haben die vergebenen Likes und die daraus entstandenen Matches von über 64 Millionen Nutzern ausgewertet und sind zu folgendem Ergebnis gekommen: Jene, die im Sternzeichen Schütze oder Skorpion geboren sind, können sich glücklich schätzen. Denn sie bekommen von anderen Usern die meisten Likes. Wenn man davon ausgeht, dass dieser Trend konstant bleibt, dürfte wohl auch das neue Jahr für Partnersuchende besagter Sternzeichen besonders erfolgreich verlaufen.

Auch interessant: Diese 4 Sternzeichen neigen zu Übertreibungen

Tops und Flops unter den Sternzeichen

Zehn der zwölf Sternzeichen matchen mit den beiden oben genannten am häufigsten. Steinböcke tauchen bei immerhin neun Sternzeichen in den Top 3 auf. Damit belegen sie den zweiten Platz der begehrtesten Sternzeichen. Auf Platz drei landeten Wassermänner. Sie kommen bei insgesamt fünf Sternzeichen in die engere Auswahl. Vergleichsweise weniger Glück haben bei Jaumo-Usern Krebse. Sie landen bei zehn Sternzeichen auf der Flop-Liste. Schon etwas beliebter sind Fische: Fünf Sternzeichen matchen gern mit dem Wasserzeichen.

© iStockphoto.com

Auf diese Sternzeichen stehen Frauen

Etwas genauer betrachtet zeichnet sich ein Unterschied zwischen den Präferenzen der männlichen und der weiblichen User ab. So zeigte sich, dass Single-Frauen vor allem im Sternzeichen Jungfrau geborene Männer bevorzugen. Auch Steinbock- und Widder-Männer lassen die Herzen der Userinnen höher schlagen. Nicht ganz so einfach haben es männliche Singles, die im Sternzeichen Löwe, Skorpion oder Wassermann geboren sind. Sie müssen der Analyse zufolge ein bisschen länger warten, bis es zu einem heiß ersehnten Match kommt.

Passend dazu: Diese Sternzeichen mischen sich gerne in fremde Angelegenheiten

Auf diese Sternzeichen stehen Männer

Und welche Sternzeichen stehen bei Männern hoch im Kurs? Der Analyse zufolge vergeben sie die meisten Likes an Frauen, die im Sternzeichen Stier geboren sind. Fast genauso heiß begehrt sind Userinnen mit den Sternzeichen Schütze, Zwillinge und Wassermann. Im Mittelfeld der meist gelikten Sternzeichen bewegen sich Widder- und Fische-Frauen. Etwas länger auf einen Match warten müssen Steinbock- oder Jungfrau-Frauen. Doch das ist noch lange kein Grund zu verzagen. Denn auch sie findet die Liebe früher oder später.