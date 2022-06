Steirischer Landeshauptmann Schützenhöfer tritt zurück

Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) hat am Freitag in der Grazer Burg nach mehr als 50 Jahren in der Politik seinen Rücktritt mit Juli bekannt gegeben. Die geordnete Übergabe soll in den kommenden Wochen über die Bühne gehen. Sein Nachfolger wird Christopher Drexler. Die Entscheidung "habe ich schweren Herzens getroffen, weil ich mit Leib und Seele Landeshauptmann bin", er übergebe aber auch mit gutem Gewissen an Drexler, so Schützenhöfer.

Schützenhöfer ist im Februar 70 Jahre alt geworden und schon da hatte es Ablösegerüchte gegeben. Damals hatte er diese aber noch von sich gewiesen, zumal er ja erst seit 2015 Landeshauptmann ist. "Jetzt ist die Zeit gekommen", sagte er nun. Er habe die geordnete Übergabe "lange überlegt und vorbereitet". Für die kommenden Jahre sei "viel Kraft, Energie und Schwung nötig", sagte er. Da die Ziele der Steiermark höher als bei anderen liegen würden, wünsche er sich und dem Land Steiermark "den Richtigen für diese Zeit". Das ist für den scheidenenden Landeschef der aktuelle Kulturlandesrat Drexler: "Ein Neuer an der Spitze, aber alles andere als ein Neuer."

"Viele Wissen es: Ich bin im 71. Lebensjahr, fast 52 Jahre in der Politik tätig und 22 Jahre Mitglied der Landesregierung. Ich wollte immer eine geordnete Übergabe. Zu oft gab es Rücktritte überfallsartig - nach Wahlniederlagen oder wegen politischen Drucks innerhalb der Partei", erklärte er die Hintergründe seines geplante Rückzugs. "Mein Ziel war es immer, den Landeshauptmannsessel zu erobern. 2015 war es so weit und das wurde 2019 durch die Wählerinnen und Wähler eindrucksvoll bestätigt", blickte er zurück.

Schützenhöfer wünschte seiner Heimat "alles Gute" und er wüsste keinen, der besser geeignet wäre als Drexler, sagte er. "Politik war mein Beruf, aber auch wenn ich als Landeshauptmann aufhöre: Die Steiermark bleibt mein Leben."

Um 13.00 Uhr wird der erweiterte Landesparteivorstand zusammenkommen und den Wechsel absegnen. Um 15.00 Uhr soll es dann noch eine Pressekonferenz im Volkskundemuseum zusammen mit Drexler geben, bei der weitere Fragen geklärt werden können, kündigte Schützenhöfer in seinem knapp gehaltenen Statement an.