Eine 21 Jahre alte Frau aus der Steiermark ist Samstagfrüh bei einem Pkw-Unfall in Bad St. Leonhard schwer verletzt worden. Die Lenkerin hat in einer Linkskurve der Klippitztörl Straße (L91) wegen eines entgegenkommenden Pkw ihr Auto verrissen. Sie stieß mit dem Fahrzeug gegen die Leitschiene und prallte letztlich an ein Brückengeländer. Die Frau musste ins LKH Wolfsberg eingeliefert werden.