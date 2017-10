Ein 46 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Liezen ist am Freitagnachmittag in Altaussee (Bezirk Liezen) mit seinem Paragleitschirm aus unbekannter Ursache abgestürzt. Er dürfte laut Polizei vom Loser gestartet sein. Als er sich noch in einer Höhe von etwa 20 Meter befand, stürzte er in eine Gartenanlage. Er erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.

