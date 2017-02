Steinmeier will als deutscher Bundespräsident Mut machen

Frank-Walter Steinmeier ist mit der erwartet breiten Mehrheit zum zwölften deutschen Bundespräsidenten gewählt worden. In einer Rede rief er die Deutschen am Sonntag zu einem mutigen Blick in die Zukunft auf und beschrieb die Bundesrepublik als "Anker der Hoffnung" in der Welt.

Der frühere deutsche SPD-Außenminister und gemeinsame Kandidat von Sozialdemokraten und Union übernimmt am 19. März das Amt von Joachim Gauck.

Steinmeier bekam bereits im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit: 931 von 1239 gültigen Stimmen. Für den Ex-Außenminister hatten sich neben CDU, CSU und SPD im Vorfeld der Bundespräsidenten-Wahl auch FDP und Grüne ausgesprochen. Gemessen an der so möglichen Höchststimmzahl fehlten Steinmeier allerdings Dutzende Voten: Die fünf Parteien verfügten über 1106 Sitze in der Bundesversammlung.

"Wir brauchen den Mut zu bewahren, was wir haben: Freiheit und Demokratie in einem vereinten Europa", sagte Steinmeier in seiner Ansprache. "Dieses Fundament, das wollen, das müssen wir miteinander verteidigen. Es ist nicht unverwundbar, aber ich bin fest davon überzeugt: Es ist stark."

Zwar seien auch in Deutschland viele Menschen angesichts der Krisen verunsichert, sagte Steinmeier. Deren Sorgen wolle er ernst nehmen. Allerdings gebe es kaum irgendwo auf der Welt mehr Chancen als in Deutschland. "Lasst uns mutig sein, dann jedenfalls ist mir um die Zukunft nicht bange."

Steinmeier setzte sich gegen ein vergleichsweise großes Konkurrentenfeld von vier weiteren Kandidaten durch. Die Linkspartei war mit Armutsforscher Christoph Butterwegge ins Rennen gegangen. Dieser schnitt mit 128 Stimmen deutlich stärker ab als erwartet. Für die AfD kandidierte Bundesvize Albrecht Glaser. Auch er bekam mit 42 Stimmen mehr Unterstützung als es die Zahl der AfD-Wahlleute erwarten ließ. Bei der Verkündung des Ergebnisses gab es Buh-Rufe.

Der TV-Richter Alexander Hold, der für die Freien Wähler aus Bayern angetreten war, bekam 25 Stimmen. Auf Engelbert Sonneborn, Vater des Satirikers Martin Sonneborn, entfielen zehn Stimmen. Er war für die Piraten angetreten. Nach Angaben von Lammert gab es 14 ungültige Stimmen. Die Zahl der Enthaltungen lag mit 103 ungewöhnlich hoch.

Der scheidende Bundespräsident Gauck wurde von der Bundesversammlung mit stehendem Applaus gefeiert, als Sitzungsleiter Norbert Lammert (CDU) dessen Arbeit der vergangenen Jahre würdigte. Vertreter der AfD und der Linken blieben dagegen sitzen, was CDU-Generalsekretär Peter Tauber als fehlenden Anstand kritisierte.

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigte sich hochzufrieden mit der Wahl von Steinmeier. "Ich bin überzeugt, er wird ein hervorragender Bundespräsident sein", sagte sie. Merkel war in ihrer Partei dafür kritisiert worden, keinen eigenen Unionskandidaten aufgeboten zu haben.

Zum Auftakt der deutschen Bundesversammlung im prall gefüllten Plenarsaal des Reichstags hatte Lammert eine eindringliche und ungewöhnlich lange Rede gehalten. Großen Beifall erhielt er unter anderem für deutliche Mahnungen an die Adresse von US-Präsident Donald Trump. Abschottung und Protektionismus könnten "fatale Nebenwirkungen für die internationalen Beziehungen" haben, sagte Lammert.

Steinmeier sagte in Interviews mit der ARD und dem ZDF, dass er sowohl das Gespräch mit den USA als auch mit Russland suchen wolle. "Selbstverständlich darf man sich den Gesprächsmöglichkeiten, wo sie sich bieten, nicht entziehen", sagte er. Das Ziel seiner ersten Auslandsreise verriet er nicht. Traditionell fliegt der deutsche Bundespräsident zuerst nach Frankreich, im Nachbarland läuft gerade aber der Präsidentschaftswahlkampf.