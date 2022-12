Stefan Weinberger neuer Kulturchef der "Kronen Zeitung"

Die "Kronen Zeitung" hat einen neuen Kulturchef. Der 49-Jährige Stefan Weinberger hat mit 1. Dezember das Amt von Langzeitfrontmann Karlheinz Roschitz übernommen. Der 1940 geborene Vollblutjournalist bleibt dem Ressort aber als fixer Mitarbeiter weiterhin erhalten.

Weinberger selbst ist dabei ein "Krone"-Urgestein. So hatte der begeisterte Cellospieler nach anfänglichen Theatererfahrungen am Akademietheater in Raimunds "Der Barometermacher auf der Zauberinsel" und in der Corti-Inszenierung von Bruckers "Die Rassen" an der Josefstadt den Weg in den Journalismus über eine Boyband gefunden. So war der am 22. November 1973 Geborene unter anderen mit Manuel Ortega bis zu deren Auflösung 2000 Mitglied in der 1997 gegründeten und von "Krone"-Herausgeber Hans Dichand unterstützten Formation Whatzup. Da hatte Weinberger, der das Studium der Handelswissenschaften abgeschlossen hat, bereits über einen Ferialjob ab 1998 den Einstieg in die "Krone" geschafft und fand Gefallen am "bunten Spielplatz Zeitung", wie sich Weinberger im APA-Gespräch erinnert.

Über Rubriken wie "Krone bunt" und das TV-Ressort sowie zuletzt das Unterhaltungsressort machte sich Weinberger rasch einen Namen und konnte seine Leidenschaft ausleben: "Ich bin ein sehr neugieriger Mensch und rede gerne mit Leuten." Das sind Eigenschaften, die der 49-Jährige nun auch in neuer Funktion pflegen will, gelte es doch nicht zuletzt, Brücken zu anderen Ressorts zu schlagen, ohne die Kulturexpertise zu verwässern. "Fachlich wird die 'Krone'-Kultur am Punkt bleiben", verspricht der neue Chef, der auch weiterhin als Schreibender tätig bleiben will. Aber man werde mit der Zeit gehen und Kulturthemen im Onlineauftritt deutlich ausweiten, einen neuen Podcast anbieten und so manches bunter gestalten. Es gelte, den Kulturbegriff aufzubrechen. "Hotzenplotz trifft auf Handke", könne da als Motto gelten, so Weinberger.