Stefan Pollach neuer Leiter der ORF-Abteilung Online

Der ORF hat einen neuen Onlinechef. Mit 1. April übernimmt Stefan Pollach die Leitung der Hauptabteilung Online und neue Medien. Er folgt damit auf Thomas Prantner, dessen Vertrag bereits mit Vorjahresende auslief. Pollach zeichnet damit künftig für die Digitalstrategie des öffentlich-rechtlichen Unternehmens verantwortlich und leitet das Gesamtprojekt ORF-Player sowie die Koordination der zuliefernden programmverantwortlichen Bereiche.

Mit dem ORF-Player-Projekt sollte Pollach bereits bestens vertraut sein, leitet er es doch bereits interimistisch. Zudem arbeitet er seit 2020 an der Umsetzung neuer Streamingangebote für den ORF. Davor war er etwa für das Produktmanagement von ORF Online sowie die Weiterentwicklung von news.orf.at zuständig. Auch den Online- und Social-Media-Auftritt des Eurovision Song Contests (ESC) in Wien verantwortete der studierte Politikwissenschafter. Abseits seiner Tätigkeit für den ORF unterrichtet er Projektmanagement an zwei Fachhochschulen.

"Die konsequente Weiterentwicklung des ORF zur Public Service Plattform ist von entscheidender Bedeutung. Der Bereich Online und neue Medien wird hier eine zentrale Rolle spielen", merkte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann in einer Aussendung an. Mit Pollach habe man nun einen "ausgewiesenen Top-Profi" für diese Funktion gewonnen. Den Vorschlag zu dessen Bestellung lieferte ORF-Technikdirektor Harald Kräuter, der sich sehr erfreut zeigte, Pollach in der Direktion für Technik und Digitalisierung willkommen heißen zu dürfen. Er attestierte ihm etwa einen "Blick für neue Trends, neue Technik, neues Führen und agiles Management".