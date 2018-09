Morgens aufstehen ist für viele Leute eine Qual. Nicht nur Langschläfer können sich oft schwer aus dem Bett bewegen. Für die meisten hilft da morgens nur die rettende Tasse Kaffee. Ohne sie sind viele Menschen oft noch bis in den Vormittag müde und träge. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten am Morgen wacher und vitaler in den Tag zu starten!

Musik

Allein schon seinem Morgen einen guten Soundtrack zu verpassen, kann helfen, schneller wach zu werden. Am besten man erstellt sich eine „Gute Morgen“-Playlist mit verschiedenen Liedern, die einen motivieren. So kann man zu Hause und am Weg zur Arbeit nicht nur seine Müdigkeit bekämpfen, sondern noch dazu die eigene Laune positiv beeinflussen!

Ein gesundes Frühstück

Mit einem ausgewogenen und gesunden Frühstück kann man ebenfalls die morgendliche Mattheit bekämpfen. Denn zu frühstücken kann dazu beitragen, dass man sich den ganzen Tag vital fühlt. Noch dazu regt es gleich morgens den Stoffwechsel an und versorgt uns dadurch mit der nötigen Energie für den Tag. Auch Smoothies können eine gute Alternative zum Frühstück sein. Man merkt schnell warum das Frühstück auch „die wichtigste Mahlzeit des Tages“ genannt wird!

Finger weg vom Snooze-Button!

Mittlerweile lassen sich viele Leute von ihrem Smartphone wecken. Was früher der Radiowecker war ist jetzt das schrille Piepsen vom Smartphone. Und noch viel lieber als den Handy-Wecker ist vielen der dazugehörige Snooze-Button. Doch der Versuch sich noch ein paar Minuten extra Schlaf zu gönnen bewirkt eher das Gegenteil: Der Körper gerät nachdem man seinen Wecker „gesnoozt“ hat wieder zurück in den Schlafzyklus. Und jedes Mal wenn der Wecker erneut klingelt wird er wieder aus der Tiefschlafphase gerissen. Das verwirrt den eigenen Körper und das Gehirn – und das kann dazu führen dass man sich die nächsten Stunden schlapp und müde fühlt.

Morgensport

Um den Körper nach dem Aufstehen in Schwung zu bringen, kann es helfen, morgens Sport zu treiben. Sportliche Betätigung kann einen besser und fitter in den Tag schicken. Einfach eine Runde Joggen zu gehen oder ein paar Yoga-Übungen können eine aufweckende Wirkung auf den Körper haben. Durch die Bewegung wird der Kreislauf angeregt und man fühlt sich gleich energiegeladener. Noch dazu kann der Sport helfen, mit einer ruhigeren und positiveren Einstellung in den Tag zu gehen!

Weniger Kaffee

Kaffeeliebhaber müssen jetzt ganz stark sein: Wer zu viel Kaffee trinkt nimmt ihm seine Fähigkeit des Muntermachens. Denn wenn man viel Kaffee trinkt, gewöhnt sich der Körper an das beinhaltete Koffein. Daher verliert das braune Brüh-Getränk seine aufweckende Wirkung. Man sollte das Kaffee-Trinken deshalb nur auf morgens reduzieren, um seine Müdigkeit zu bekämpfen, und nachmittags eher auf die Tasse Tee umsteigen.