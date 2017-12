Erst zart, jetzt schon recht üppig blüht das österreichische Finanzmedien-Start-up "Der Börsianer".

Das Gros der Medienbranche ächzt und stöhnt; aber es gibt auch - wenige - Ausnahmen von der deprimierenden Regel. Erst zart, jetzt schon recht üppig blüht das österreichische Finanzmedien-Start-up "Der Börsianer". Das blumige Sprachbild stammt von Gründer Dominik Hojas selbst. Man könne, sagt er, ein Medium nicht künstlich auf den Markt bringen, es brauche wie ein Obstbaum eine tiefe Verwurzelung, erst dann ließen sich Früchte ernten.

Lassen wir das mit den Blüten. Die Früchte sind schon da: Mit fünf Marken versuchen Hojas und Co-Geschäftsführer Michael Berl, Kontakt zur Zielgruppe zu halten. Zum 2009 gestarteten Blog kam vor fünf Jahren der Einstieg ins Printgeschäft. Via Social Media werden die Leser, "Topentscheider zwischen 45 und 65", über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten. Bei Veranstaltungen wie der Börsianer-Messe, die nächstes Jahr erstmals stattfinden wird, sind selbstverständlich nur "Topspeaker" zu hören.

Früher hätte man gesagt: Klasse statt Masse. Die Redaktion besteht aus wenigen handverlesenen Finanzjournalisten, u. a. Ingrid Krawarik, Lukas Sustala und Julia Kistner. Seit einiger Zeit werden pro Tag nur mehr ein bis zwei News online verbreitet. Mit gleichbleibenden Zugriffszahlen, versichert Hojas. Das Um und Auf sei Relevanz, ohne Relevanz keine Berechtigung. Ähnlich streng ist er gegenüber Anzeigenkunden. Content wird nicht verkauft. Weil, so die Logik: Wenn ein Magazin nicht für den Leser gemacht wird, verliert der das Interesse daran. Und dann hat der Werber auch nichts davon. Durchschnittlich, sagt Hojas, konnten die Anzeigen seit fünf Jahren jedes Jahr leicht gesteigert werden.

Die Idee zum Börsianer kam seinen beiden Gründern beim Bundesheer; soll noch einer sagen, dass es zu nichts gut ist. Ausgerechnet 2008 begannen sie mit der Umsetzung. Ausgerechnet mit Gewinnen, die sie vor Ausbruch der Krise an der Börse erzielt hatten. Die Finanzwelt war in den Grundfesten erschüttert, Hojas und Berl schauten nicht nach links oder rechts und investierten antizyklisch. Unabhängig, kompromisslos und bis heute fest überzeugt von der Wichtigkeit des Kapitalmarkts. Als Medienunternehmer setzen sie auf altmodische Werte. Leidenschaft, Fleiß, Mut, Demut. Offenbar mit Erfolg. Was können andere aus ihrer Geschichte lernen? Dass gewisse Werte nicht schaden, siehe oben. Davon abgesehen gebe es keine Zauberformel, das richtige Rezept müsse jeder selbst finden. Sorry to say, Jungs und Mädels. Aber Leidenschaft ist bestimmt immer eine gute Idee.

Was meinen Sie? Schreiben Sie mir bitte: gasteiger.anna@news.at