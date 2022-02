Abfahrt der Männer wegen Windböen erst am Montag

Die alpinen Ski-Bewerbe bei den Winterspielen in China haben mit einer Absage begonnen. Nach stundenlangem Warten entschieden Jury und Organisatoren, dass die Abfahrt der Männer am Sonntag in Yanqing wegen der heftigen Windböen nicht möglich ist. Das Rennen wird nun für Montag neu angesetzt, es soll zwischen den beiden Riesentorlauf-Durchgängen der Frauen (neue Startzeiten 2.30/7.30 Uhr MEZ) um 05.00 Uhr MEZ gestartet werden.

Für den österreichischen Männer-Rennsportleiter Andreas Puelacher war die Absage die richtige Entscheidung. "Ich bin jetzt gerade runtergerutscht, und es war einfach so unkonstant. Es wäre nicht nur unfair gewesen, sondern auch gefährlich."

Der Start war ursprünglich für 04.00 Uhr MEZ (Ortszeit 11.00 Uhr) angesetzt gewesen. 07.00 Uhr wäre die letztmögliche Startzeit gewesen. Um 06.00 Uhr kam man zum Entschluss, endgültig abzusagen. "Im Interesse der Sicherheit und Fairness für die Läufer", wie mitgeteilt wurde. Schon das Abschlusstraining am Samstag hatte abgesagt werden müssen.