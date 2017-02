Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Gisele Bündchen und Tom Brady feiern Hochzeitstag

Das brasilianische Topmodel Gisele Bündchen und der US-Footballstar Tom Brady haben anlässlich ihres achten Hochzeitstages Liebesbekundungen im Internet ausgetauscht. "Ich liebe es, deine Partnerin im Tanz des Lebens zu sein", schrieb Bündchen auf ihrem Instagram-Account. Dazu postete sie ein Foto, das sie und Brady beim Tanzen zeigt.

Love being your partner in the dance of life. Happy anniversary my love! Te amo ❤ Amo ser sua parceira na dança da vida. Feliz aniversário de casamento meu amor! Te amo. Ein Beitrag geteilt von Gisele Bündchen (@gisele) am 26. Feb 2017 um 9:51 Uhr

Der Sportler, der Anfang Februar mit seinem Team "New England Patriots" den Super Bowl gewonnen hatte, reagierte wenig später mit einem Hochzeitsfoto und den Worten: "Und du hast mich seitdem immer zum Lachen gebracht ..." Bündchen und Brady sind seit über zehn Jahren liiert, im Jahr 2009 heirateten sie. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder.

And you have kept me laughing ever since... Happy anniversary love of my life! Feliz aniversário! Te amo Ein Beitrag geteilt von Tom Brady (@tombrady) am 26. Feb 2017 um 8:35 Uhr

Meryl und Karl werden keine Freunde mehr

Mode-Legende Karl Lagerfeld hat sich durch eine leichtfertige Äußerung den Zorn von Hollywood-Diva Meryl Streep zugezogen. Die Schauspielerin forderte von Lagerfeld eine Entschuldigung für seine Äußerungen zu ihrer Garderobe für die Oscar-Gala. "Karl Lagerfeld hat mich diffamiert", schrieb Streep am Sonntag in einer Erklärung an das Modemagazin "WWD". Gegenüber dem Fachblatt hatte sich Lagerfeld vergangene Woche darüber beschwert, dass Streep seinem Modehaus Chanel einen Auftrag für eine Oscar-Robe erteilt habe - diesen dann aber wieder zurückgezogen habe, als ein anderer Modeschöpfer ihr angeboten habe, umsonst ein Kleid zu schneidern.

© REUTERS/Lucy Nicholson Meryl Streep trug bei den Oscars nicht Chanel.

Lagerfeld ließ inzwischen gegenüber "WWD" mitteilen, dass seine Äußerungen auf einem Missverständnis beruht hätten. "Ich bedaure diese Kontroverse und wünsche Frau Streep viel Erfolg bei ihrer 20. Oscar-Nominierung", schrieb Lagerfeld. Die Schauspielerin wollte sich damit aber nicht zufriedengeben. "Herr Lagerfelds allgemeine Äußerung des 'Bedauerns' war keine Entschuldigung", hieß es in Streeps Erklärung an "WWD". Sie wolle eine förmliche Entschuldigung: "Er hat gelogen, es wurde gedruckt, und ich warte immer noch."

Zu schwanger für die Oscars

Die hochschwangere und für einen Oscar nominierte Schauspielerin Natalie Portman war bei der Gala am Sonntagabend nicht dabei. Grund sei ihre Schwangerschaft, teilte die 35-Jährige dem US-Portal "People.com" einen Tag vor der Preisverleihung mit. Sie freue sich aber sehr über die Nominierung - und grüßte auf diesem Weg auch die anderen Nominierten.

© www.PPS.at Die hochschwangere Natalie Portman

Die Schauspielerin, die für ihre Darstellung der früheren First Lady Jackie Kennedy in dem Film "Jackie" als beste Hauptdarstellerin für einen Oscar nominiert ist, hatte sich schon vor Wochen mit großem, rundem Babybauch gezeigt. Wann das Kind zur Welt kommen soll, ist nicht bekannt. Portman und ihr Mann Benjamin Millepied haben bereits einen gemeinsamen Sohn namens Aleph. Portman hat auch schon einen Oscar, sie bekam ihn 2011 für ihre Hauptrolle in dem Thriller "Black Swan". Damals hatte sie die Auszeichnung schwanger entgegengenommen.

"Goldene Himbeeren" für "Batman vs. Superman"

Der deutsche Regisseur Roland Emmerich ann aufatmen. Mit seinem Science-Fiction-Film "Independence Day: Wiederkehr" ist er gleich fünf Mal für den US-Schundpreis "Goldene Himbeere" nominiert gewesen, er hat dennoch keine einzige der Spott-Trophäen verliehen bekommen. Die Abräumer heuer: Der Actionstreifen "Batman versus Superman: Dawn of Justice" und die von Kritikern verrissene rechtskonservative Dokumentation "Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party". Beide holten je vier "Razzie"-Preise, wie die Verleiher in einer Videobotschaft mitteilten

© imago/Vibrant Pictures Jesse Eisenberg

Ben Stillers "Zoolander No. 2" brachte Nebendarstellerin Kristen Wiig eine Schmach-Auszeichnung ein. Jesse Eisenberg steckte für seine Nebenrolle in "Batman versus Superman: Dawn of Justice" ebenfalls einen Preis ein. Die "Razzies" wurden 1980 von dem Cineasten John Wilson als Gegenstück zur glanzvollen Oscar-Verleihung ins Leben gerufen. Rund tausend Mitglieder des Verbands, darunter Filmkritiker, stimmten ab. Die "Gewinner" werden traditionell am Tag vor der Oscar-Verleihung bekanntgegeben.