Der Klatsch des Tages

Zoe Saldana ist wieder Mama geworden

US-Schauspielerin Zoe Saldana ist erneut Mutter geworden. "Marco und ich sind hocherfreut, die Nachricht von der Geburt unseres Sohnes Zen zu verbreiten", schrieb die 38-Jährige am Wochenende auf Instagram. Dazu verbreitete sie ein Foto des Neugeborenen und ihrer andere Zwillingssöhne.

Marco and I are elated to share the news of the the birth of our son Zen. We couldn’t feel more blessed with the new addition to our family. #threeboys... oh boy!" Ein Beitrag geteilt von Zoe Saldana (@zoesaldana) am 18. Feb 2017 um 9:16 Uhr

Zoe Saldana ist seit 2013 mit dem italienischen Künstler Marco Perego (37) verheiratet, ein Jahr später kamen ihre Zwillinge zur Welt. Die Schauspielerin spielt in der neuesten "Star Trek"-Kinoreihe Lieutenant Uhura, bis zuletzt war kein Babybauch bei ihr zu erkennen. Ob der kleine Zen von einer Leihmutter ausgetragen oder adoptiert wurde, ist nicht bekannt.

Presleys Ex unter Kinderporno-Verdacht

Vor einigen Monaten scheiterte Lisa Marie Presleys vierte Ehe mit dem Musiker Michael Lockwood. Elvis' Tochter war zuvor bereits mit Danny Keough, Michael und Nicolas Cage verheiratet, mit dem Gitarristen schien sie endlich den Richtigen gefunden zu haben. Doch weit gefehlt. Nach der Trennung kommt es nun zu einer regelrechten Schlammschlacht, die zu einem traurigen Höhepunkt gelangte. Wie die "Daily Mail" berichtet, hat Lisa Marie auf dem Computer ihres Noch-Ehemannes kinderpornografisches Material gefunden.

"Ich war geschockt und entsetzt und mir wurde schlecht", wird Lisa Marie Presley in der Zeitung vorliegenden Dokumenten zitiert. Finley und Harper, die achtjährigen Zwillingstöchter des Ex-Paares, befinden sich derzeit in der Obhut des kalifornischen Jugendamtes. In einem Prozess im März soll über die Zukunft der Mädchen entschieden werden. Michael Lockwood erklärt, er sei "angewidert" von den "unbewiesenen Anschuldigungen".

Maria Furtwängler sucht "neue Wege"

Die deutsche Schauspielerin und "Tatort"-Kommissarin Maria Furtwängler sucht auf der Bühne nach Herausforderungen. "Natürlich könnte ich immer gemütlich 'Tatort' machen", sagte die 50-Jährige der "Bild am Sonntag". "Aber ich suche neue Wege." Furtwängler spielt in der Komödie "Alles muss glänzen" im Theater am Kurfürstendamm in Berlin die Hauptrolle. Premiere ist am 25. Februar.

Als Kommissarin Charlotte Lindholm aus Hannover zählt Furtwängler zu den beliebtesten "Tatort"-Ermittlern. "Bestimmt gibt es Menschen, die fragen: Warum setzen Sie sich einer unter Umständen harschen Kritik aus?" sagte sie über ihre Theaterrolle. Die Frage, ob sie es gut gemacht habe, interessiere sie aber immer weniger. "Das hat lange genug mein Leben begleitet, und langsam erschöpft sich das."