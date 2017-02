Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Halle Berry fühlt sich wegen gescheiterter Ehen "schuldig"

Schauspielerin Halle Berry blickt nachdenklich auf ihre drei gescheiterten Ehen zurück. "Wir Frauen heiraten und denken, dass die Ehe für immer halten wird und dass das unser Prinz auf dem weißen Pferd ist", sagte Halle Berry in einem Interview, das das Promi-Portal "Entertainment Tonight" am Wochenende veröffentlichte. "Wir heiraten mit dieser Hoffnung und wenn die zerbricht, fühlt sich das wie ein großes Scheitern und eine große Enttäuschung an", so Berry weiter.

© imago/PicturePerfect Halle Berry mit ihren Ex-Mann Olivier Martinez

Sie selbst habe sich nach den Trennungen zuweilen "schuldig und verantwortlich" gefühlt. Die Oscar-Preisträgerin hatte Ende 2015 die Trennung von ihrem dritten Ehemann, dem Schauspieler Olivier Martinez, bekannt gegeben. Zuvor war sie mit dem Baseballspieler David Justice und dem Musiker Eric Benet verheiratet gewesen.

Denzel Washington gibt den Clooneys Eltern-Tipps

Der Schauspieler und Zwillingsvater Denzel Washington hat einen Rat für Amal Clooney: "Schlaf jetzt! Denn in Zukunft wirst du nicht schlafen", zitierte ihn das Promi-Portal "Entertainment Tonight". Washington spielte damit auf Medienberichte an, denen zufolge die Clooneys Zwillinge erwarten sollen. Amals Ehemann George hingegen warnte er, zwei Kinder gleichzeitig großzuziehen sei "eine echte Leistung". "Er wird das merken", so Washington. Anschließend betonte er aber, es sei "wunderschön", Zwillinge zu haben und sprach in Bezug auf seine eigenen Kinder von einem "Wunder".

© www.PPS.at Gorge und Amal werden bald Eltern von Zwillingen.

George und Amal Clooney haben die Schwangerschaft bisher nicht bestätigt. Nach tagelangen Gerüchten hatte die CBS-Moderatorin Julie Chen sie in der vergangenen Woche bekanntgegeben. Auch Hollywoodstar Matt Damon und Clooney Mutter hatten die Berichte bestätigt. Der Schauspieler und die britisch-libanesische Anwältin sind seit 2014 verheiratet.

Janni und Peer werden Eltern

Peer Kusmagk und Janni Hönscheid lernten einander im Sommer bei der RTL-Kuppelshow "Adam sucht Eva" kennen. Bis zur Ausstrahlung der Sendung mussten sie ihre Liebe geheim halten, doch danach gab es kein Halten mehr. Schon vor einiger Zeit zog die Surferin für ihre neue Liebe von Fuerteventura nach Berlin, auf Promi-Partys treten die beiden immer in trauter Zweisamkeit auf. Nun werden die beiden Eltern.

© imago/Future Image Peer und Janni werden Eltern

Schon eim "B.Z. Kulturpreis 2017" im Jänner sorgten Peer und Hanni für das Tuschelthema des Abends: Wölbt sich da etwas unter dem weißen Kleidchen der Surferin? Damals dementierte das Management des Paares das Gerücht, doch nun bestätigten die beiden, dass Janni im vierten Monat schwanger ist. "Das war schon eine Überraschung, aber eine willkommene", zitiert sie die "Bild am Sonntag". Die Schwangerschaft wird übrigens von einem Kamerateam begleitet. "Das ist einfach alles zu unterhaltsam, um es nicht zu zeigen. Und wir haben uns nackt und vor laufenden Kameras kennengelernt, warum sollten wir plötzlich die Tür zumachen?", meint Peer Kusmagk.

Zwei neue Prince-Alben für Juni angekündigt

Fans des im Vorjahr verstorbenen Popstars Prince erwartet in den kommenden Monaten neues Songmaterial: Das Label Warner Bros hat für 9. Juni nicht nur eine überarbeitete Version des Erfolgsalbums "Purple Rain", an der der Musiker bis zuletzt gearbeitet haben soll, in Aussicht gestellt, sondern auch zwei Platten mit bisher unveröffentlichten Stücken. Weiters kommen zwei Konzertfilme auf den Markt. Neu ist außerdem, dass ein Teil des Prince-Katalogs nun auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar ist. Diese Ankündigung lancierte das Label knapp vor den 59. Grammy Awards, bei denen der Künstler in der Nacht auf Montag ausgiebig von seinen Kollegen geehrt wurde.

© imago/UPI Photo

Prince hatte stets durch recht ungewöhnliche Veröffentlichungsmethoden von sich reden gemacht und etwa 2015 seine Musik von allen Streaming-Plattformen mit Ausnahme von Tidal entfernt. Im Nachlass des Musikers dürften auch noch weitere Schätze schlummern. Erst vergangene Woche war bekannt geworden, dass der Plattenkonzern Universal sich die Rechte an umfangreichem Material gesichert hat, das Prince in seinen Paisley-Park-Studios in Minnesota hinterlassen hat. Details der geplanten Veröffentlichungen wurden nicht genannt, ebenso wenig der finanzielle Umfang des Deals.

Simonischek: Nicholson als "Toni Erdmann" wäre toll

"Toni Erdmann"-Darsteller Peter Simonischek hat die Gerüchte über ein US-Remake des deutschen Oscar-Kandidaten mit Jack Nicholson in der Hauptrolle zwiespältig aufgenommen. "Ich muss zugeben, das war einigermaßen ambivalent", sagte der 70-jährige österreichische Schauspieler am späten Sonntagabend beim NRW-Empfang der Berlinale. "Erst dachte ich, jetzt kommt einer, der zeigt mir, wie es gegangen wäre. Und dann dachte ich mir, ist doch toll, wenn der den Film gesehen hat, und sich so inspiriert fühlt und sich nach sieben Jahren - solange hat er keinen Film mehr gemacht - einklinken will mit dieser Rolle."

© imago/Future Image Peter Simonischek

Simonischek fügte hinzu, nun gehe er davon aus, er habe mit Nicholson einen motiviert, "dem ich sicher gerne zuschauen werde, mit der ruhigen Gewissheit, dass ich selber das Original bin". Die international hochgelobte deutsch-österreichische Koproduktion "Toni Erdmann" von Regisseurin Maren Ade ist bei den Oscars am 26. Februar für den Preis in der Kategorie Bester Fremdsprachiger Film nominiert. Einem Medienbericht zufolge soll die Tragikomödie über einen Vater und dessen entfremdete Tochter in den USA neu verfilmt werden. Die Produktionsfirma Paramount Pictures sicherte sich laut "Variety" die Rechte. Die weibliche Hauptrolle von Sandra Hüller soll demnach Kristen Wiig spielen.