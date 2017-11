Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Königin Letizias Fitness-Geheimnis

Es gab Zeiten, da machte man sich große Sorgen um die allzu schlanke Königin Letizia von Spanien. Die Zeiten von dürren Armen und Beinen sind allerdings vorbei, in letzter Zeit beeindruckt die 45-Jährige vielmehr mit ihren trainierten Oberarmen. Beim Treffen mit dem mexanischen Präsidenten und dessen Frau zeigte König Felipes Gattin einmal mehr ihren sportlichen Body.

© www.PPS.at Königin Letizia beim Gespräch mit Mexikos Präsidneten Enrique Pena Nieto und seiner Frau Angelicia Rivera

Doch von nichts kommt nichts. Die "Gala" kennt Königin Letizias straffes Fitness-Programm. Demnach kommt zwei- bis dreimal pro Woche ihr Zumba-Lehrer in den Palast. Beim Reggaetón - einer Mischung aus Reggae, Hip-Hop und Merengue – trainiert die Königin nicht nur ihre gestählten Arme, sondern auch ihren Hintern. Neben dem Tanzsaal gibt es im Schloss ein Fitnessstudio, in dem die Königin mit Hanteln trainiert, mit dem Hometrainer fährt und Stretch-Übungen macht. Zudem soll sie fast täglich bis zu zehn Kilometer joggen. Drei mal pro Woche macht die 45-Jährige zudem Yoga. Und dann wandert Letizia auch noch regelmäßig mit ihrem Mann und den Töchtern Leonor und Sofia. Wie gesagt: Von nichts kommt nichts.

Norwegischer König mit Infektion im Krankenhaus

Der norwegische König Harald V. liegt mit einer Infektion im Krankenhaus. Das teilte das Königshaus mit. "Der Zustand ist zufriedenstellend." Harald sei auf dem Weg der Besserung.

© imago/PPE König Harald mit seinen Enkelkindern Ingrid Alexandra und Sverre Magnus

Der 80-Jährige sei bereits am Freitag ins Osloer Reichshospital eingeliefert worden. Weitere Informationen gab es zunächst nicht. Die Termine des Königs am Montag wurden abgesagt.

"Bill Cosby Show"-Schauspieler Earle Hyman ist tot

Der aus der "Bill Cosby Show" bekannte Schauspieler Earle Hyman ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das bestätigte die Organisation "Actors Fund" am Sonntag (Ortszeit) mehreren US-Medien. Demnach sei Hyman bereits am Freitag im Bundesstaat New Jersey gestorben. Der US-Amerikaner spielte ab 1984 in 40 Folgen der Comedy-Show den Vater von Cliff Huxtable, gespielt von Bill Cosby.

© imago/MediaPunch Earle Hyman

Seine Karriere begann der aus North Carolina stammende Schauspieler mit 16 Jahren am New Yorker Broadway. Später spielte er jahrelang Theater in Skandinavien, auch in norwegischer Sprache.

Prinz Charles besuchte verwüstete Karibikinseln

Prinz Charles hat die von Wirbelstürmen schwerbeschädigten Karibikinseln besucht, um sich über die anstehenden Wiederaufbauarbeiten zu informieren. Der britische Thronfolger begab sich am Sonntag in Dominica auf eine schwerbeschädigte Farm und in die Ortschaft Pichelin, die im September von dem Hurrikan "Maria" verwüstet wurde. Der Prinz von Wales besuchte am Wochenende auch die britischen Jungferninseln und die Insel Barbuda, die vom Hurrikan "Irma" praktisch vollständig zerstört wurde. Prinz Charles hatte seine Informationsreise am Freitag in Antigua gestartet.

© imago/i Images Prinz Charles

Nach den Wirbelstürmen war der für die Region wichtige Tourismus weitestgehend zum Erliegen gekommen. Nach Einschätzung der Vereinten Nationen könnte der Wiederaufbau bis zu eine Milliarde Dollar (851 Mio. Euro) pro Insel kosten. Die britische Regierung hatte vor dem Besuch von Prinz Charles ihre Unterstützung zum Wiederaufbau um 15 Millionen auf 92 Millionen Pfund (103 Mio. Euro) aufgestockt.

Organversagen bei David Cassidy

Der an Demenz erkrankte 70er-Jahre-Mädchenschwarm David Cassidy ist im kritischen Zustand in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der Schauspieler und Sänger leide an Organversagen, berichten US-Medien. Behandelt werde der 67-Jährige in Florida, sagte seine Sprecherin Jo-Ann Geffen dem Sender CNN. "Er ist bei Bewusstsein und ist von Familie und Freunden umgeben."

© imago/ZUMA Press David Cassidy

Man müsse von Tag zu Tag weitersehen. Cassidy war in den 1970er-Jahren als singender Mädchenschwarm Keith in der Fernsehserie "Die Partridge Familie" bekannt geworden. Er hatte im Februar angekündigt, sich wegen einer Demenzerkrankung endgültig von der Bühne zurückzuziehen. "Ein Teil von mir wusste immer, dass das irgendwann auf mich zukommt", sagte er. Schon sein Großvater und seine Mutter hätten an Demenz gelitten. Er wolle nun ohne jede Ablenkung sein Leben genießen.

Modeschöpfer Azzedine Alaia gestorben

Der Modedesigner Azzedine Alaia ist tot. Er starb im Alter von 77 Jahren, wie der französische Haute-Couture-Verband am Samstag auf Twitter mitteilte. "Seine Werke bleiben lebendige und unsterbliche Fragmente der Schönheit", erklärte der französische Präsident Emmanuel Macron.

© imago/Starface Azzedine Alaia mit Topmodel Naomi Campbell

Der in Tunesien geborene Alaia war einer der bedeutendsten Modemacher der Welt. Er hatte sich in den 1980er-Jahren mit eng anliegenden Kleidern einen Namen gemacht und war als Pariser "König des Stretches" bekannt. Alaia habe "die Eleganz der weiblichen Silhouette gepriesen", teilte die französische Kulturministerin Francoise Nyssen mit.

Anastacia bestieg höchsten Kirchturm der Welt

US-Popsängerin Anastacia hat in Ulm in Deutschland mühelos die Aussichtsplattform des höchsten Kirchturms der Welt bestiegen. "Ich habe zwei Mal den Krebs besiegt, nun bin auch noch auf das Ulmer Münster geklettert", sagte die 49-jährige Sängerin am Samstag vor Reportern. "Von hier oben kann ich ja fast die Erdkrümmung erkennen." Die Amerikanerin wurde von ihrer drei Jahre älteren Schwester Shawn begleitet.

© imago/STAR-MEDIA Anastacia

Der Münsterturm ist 161,53 Meter hoch, zur Aussichtsplattform auf 143 Metern Höhe führen 768 Stufen. Anastacia war für die Benefizgala "CharityNight" des Ulmer Senders Radio7 in Ulms bayerischer Schwesterstadt Neu-Ulm angereist. Wie alle beteiligten Künstler - unter ihnen die Sänger Laith Al-Deen aus Mannheim und Marlon Roudette sowie das Musik- und Comedy-Duo Die Lochis - verzichtete Anastacia auf ihre Gage. Mit dem Erlös werden sozial Bedürftige im Sendegebiet von Radio7 in Schwaben unterstützt. "Songs zu schreiben und damit aufzutreten, war mir nie genug", sagte Anastacia zuvor der Deutschen Presse-Agentur. "Ich möchte eine Botschaft verbreiten, die aus dem Herzen kommt, damit Menschen sich besser fühlen", sagte die Sängerin, die zwei Mal an Brustkrebs erkrankt war und es dennoch schafft, ihre Weltkarriere fortzusetzen.

Justin und Selena sind wieder ein Paar

Seit Wochen wird darüber spekuliert, ob Justin Bieber und Selena Gomez nun wieder ein Paar oder bloß gute Freunde sind. Die Frage scheint geklärt zu sein, denn während eines Eishockey-Spiels, an dem der Sänger in Los Angeles am Mittwoch teilnahm, kam es zum ersten dokumentierten Kuss des On-Off-Paares. Fotos davon veröffentlichte das Online-Portal "TMZ".

© www.pps.at Justin und Selena knutschen wieder - so wie hier auf einem Foto aus dem Jahr 2011

Der 23-jährige Justin Bieber und die zwei Jahre ältere Selena Gomez führten von 2011 bis 2014 eine On-Off-Beziehung, waren also immer wieder zusammen und getrennt. Der kanadische Sänger sagte 2015 in einem Interview über seine Musikerkollegin: "Ich werde nie aufhören, sie zu lieben."