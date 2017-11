Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Til Schweiger muss wegen eines Facebook-Posts vor Gericht

Der Schauspieler Til Schweiger muss sich wegen eines Facebook-Posts vor Gericht rechtfertigen. Ein Frau aus dem deutschen Saarland wirft ihm vor, eine persönliche Nachricht von ihr samt seiner Antwort darauf auf seiner Facebookseite veröffentlicht zu haben. Sie sieht ihr Persönlichkeitsrecht verletzt und verlangt Unterlassung. Das Landgericht Saarbrücken habe für einen Verhandlungstermin am Freitag (17. November) das persönliche Erscheinen beider Parteien angeordnet, sagte ein Sprecher am Dienstag. Das gelte auch für Schweiger.

© imago/Future Image Til Schweiger

Die Saarländerin hatte Schweiger nach der Bundestagswahl gefragt, ob er nun Deutschland verlassen werde - denn er habe ja vor der Wahl angekündigt, dies bei einem Einzug der AfD in den Bundestag tun zu wollen. Der Schauspieler habe ihr geantwortet: "hey schnuffi...! date!? nur wir beide!?" und die Konversation öffentlich gemacht. Nach Angaben des Gerichtssprechers geht es der Klägerin nicht um "den Inhalt seiner Antwort, um diese Anzüglichkeiten, sondern alleine darum, dass ihre persönliche Nachricht öffentlich gemacht worden ist". Zu dem Antrag der Frau auf eine einstweilige Verfügung sei bisher bei Gericht noch keine Reaktion von Schweiger eingegangen.

Die Kammer lege Wert darauf, dass beide Seiten persönlich vor Gericht erschienen: "Das ist üblich in Fällen von Verletzungen des Persönlichkeitsrechts", sagte der Sprecher. Wenn man aufeinandertreffe, könne man möglicherweise eine solche Sache noch gütlich beilegen. Wenn Schweiger nicht erscheinen könne, brauche er eine "besondere Entschuldigung". Eine Sprecherin von Schweigers Management in Berlin sagte, man wolle sich zu dem Fall nicht äußern. Eine Entscheidung in der Sache werde es am Freitag noch nicht geben, hieß es vom Gericht.

Helene Fischer singt im Duett mit James Blunt

Helene Fischer geht am 25. Dezember mit ihrer Show 180 Minuten lang auf Sendung. Zum Programm gehören nach Angaben des ZDF neben Artistik und Musicalinszenierungen auch zahlreiche Duette. Unter anderem wird die 33-jährige Entertainerin gemeinsam mit Kollegen wie Vanessa Mai und James Blunt zum Mikro greifen, aber auch mit TV-Moderatorin Barbara Schöneberger singen.

© imago/APress Helene Fischer

"Diesmal sind wieder ganz besondere Namen und Duette dabei, auf die ich mich persönlich sehr freue", sagte Fischer der "Bild"-Zeitung. Zu den weiteren Gästen gehören dem ZDF zufolge unter anderem Max Giesinger, The Kelly Family, Santiano und das Ensemble des Musicals "Tanz der Vampire". Das ZDF zeigt die "Helene Fischer-Show" am 25. Dezember um 20.15 Uhr in Kooperation mit ORF und SRF, die Aufzeichnung ist am 9. und 10. Dezember in Düsseldorf.

Bewegend: Jimmy Fallon würdigte gestorbene Mutter

US-Moderator Jimmy Fallon hat sich mit bewegenden Worten öffentlich von seiner kürzlich gestorbenen Mutter Gloria verabschiedet. "Sie war das beste Publikum, sie war diejenige, die ich immer zum Lachen bringen wollte", sagte der 43-Jährige am Montag in seiner Late-Night-Sendung "The Tonight Show".

Er fügte mit Tränen in den Augen hinzu: "Mama, ich werde niemals damit aufhören, dich zum Lachen bringen zu wollen." Fallons Mutter war am 4. November im Alter von 68 Jahren gestorben. Der Moderator hatte daraufhin vorige Woche alle Aufzeichnungen seiner Fernsehsendung abgesagt, um Zeit mit seiner Familie zu verbringen, wie er am Montag erklärte. "Sie war so ein großer Fan der Show und von allem, was ich gemacht habe", erklärte Fallon jetzt und bedankte sich bei allen Fans für die Unterstützung in dieser für ihn schwierigen Zeit.

Benedict Cumberbatch ist kein Smartphone-Fan

Der britische Sherlock-Holmes-Darsteller Benedict Cumberbatch ist bei der Smartphone-Nutzung eher einer von der alten Schule. Auf die Frage, ob er das Gerät stets parat habe, sagte der Schauspieler der Schweizer Boulevardzeitung "Blick": "Nur beruflich. Weil ich meine ganzen Termine sonst niemals behalten würde. Wenn ich zu Hause bin, dann will ich davon nichts wissen."

© imago/i Images Benedict Cumberbatch

Auch sonst ist der 41-jährige Schwarm vieler weiblicher Fans nach eigener Überzeugung technisch nicht sehr fit. "Ich mag Technologie, aber richtig gut bin ich damit nicht. Ich bin ein reiner Nutzer, aber wehe, es geht einmal etwas kaputt. Dann bin ich aufgeschmissen."

Nick Nolte wird mit einem Hollywood-Stern geehrt

Hollywood-Star Nick Nolte erhält mit 76 Jahren eine weitere Auszeichnung. Am kommenden Montag (20. November) soll der Schauspieler auf dem berühmten "Walk of Fame" im Herzen von Hollywood seine Sternen-Plakette enthüllen. Nach Mitteilung der Veranstalter am Montag handelt es sich um den 2.623. Stern auf dem Hollywood Boulevard. Als Gastsprecher wird US-Regisseur Gavin O'Connor erwartet, der Nolte in der Rolle eines Ex-Alkoholikers in dem Film "Warrior" (2012) vor die Kamera holte. Diese Nebenrolle brachte Nolte seine dritte Oscar-Nominierung ein.

© www.PPS.at Nick Nolte

Zuvor war er 1992 für seine Hauptrolle in dem Drama "Herr der Gezeiten" an der Seite von Barbra Streisand nominiert. Als Kleinstadt-Sheriff Wade Whitehouse in dem Film "Der Gejagte" (1999) hatte er eine weitere Gewinn-Chance. Derzeit ist Nolte als früherer US-Präsident in der TV-Serie "Graves" zu sehen. Auf der Leinwand spielte er zuletzt an der Seite von Robert Redford in der Buddy-Komödie "Picknick mit Bären" (2015) und mit Liam Neeson in dem Action-Thriller "Run All Night" (2015) mit. Im kommenden Jänner will er seine Autobiografie mit dem Titel "Rebel" veröffentlichen.

Hugh Grant liebt es, den Bösewicht zu spielen

Frauenschwarm Hugh Grant liebt es, im Film einen Bösewicht zu spielen. "Es macht einfach mehr Spaß und es ist beinahe therapeutisch für mich, meine böse Seite zu zeigen", sagte er der 57-Jährige Sonntag bei der Deutschlandpremiere des Films "Paddington 2" in Berlin. Grant stellt im Film einen Schauspieler dar, der mit gemeinen Tricks an einen versteckten Juwelenschatz gelangen will. Paddington, der Bär mit blauem Dufflecoat und rotem Hut, muss das unter allen Umständen verhindern. Dass er jetzt selbst Vater sei, habe seine Arbeit an diesem Film nicht beeinflusst, sagte der 57-Jährige, auch wenn sich der Film vor allem an Kinder richte.

© REUTERS/Mary Turner Hugh Grant

Es habe sehr lange gedauert, bis er selbst eine Familie gegründet habe, merkte Grant am roten Teppich der Premiere an. "Das war schon eine große Zeitspanne - mit 15 habe ich mein Elternhaus verlassen und mit 51 hatte ich eine eigene Familie." Neben Grant waren bei der Premiere auch Schauspieler Hugh Bonneville, Regisseur Paul King, Produzent David Heyman und Elyas M'Barek als deutsche Stimme von Paddington dabei. Das neue Film-Abenteuer des berühmten Bären kommt am 23. November in die österreichischen Kinos.

Kim Kardashian feierte Kirschblütenfest vor Geburt ihres Babys

Reality-Star Kim Kardashian hat wenige Wochen vor der Geburt ihres dritten Kindes eine farbenfrohe Party in Los Angeles geschmissen. Dabei wurden am Wochenende im und vor ihrem Haus mehrere Kirschblütenbäume aufgestellt, wie Videos und Bilder auf sozialen Medien zeigen. Unter den Gästen waren ihre Schwestern Khloe Kardashian, Kendall Jenner und Kylie Jenner sowie Model Chrissy Teigen. Auch Töchterchen North West war im rosa Kleid beim Kirschblütenfest dabei.

𯜜 Cherry Blossoms and Tea for baby number three 𯜜 #KKW Ein Beitrag geteilt von Khloé (@khloekardashian) am 11. Nov 2017 um 19:41 Uhr

Die 37-Jährige hatte vor einigen Wochen in ihrer US-Show "Keeping Up with the Kardashians" den erneuten Nachwuchs bestätigt. US-Medien hatten bereits berichtet, dass eine Leihmutter das Kind austrage. Demnach soll die Geburt für Jänner geplant sein. Die Entertainerin und der Rapper Kanye West sind bereits Eltern von Tochter North (4) und Söhnchen Saint (1).

Carrie Underwood brach sich das Handgelenk

Die Country-Sängerin Carrie Underwood hat sich bei einem Sturz auf den Stufen vor ihrem Haus in Nashville verletzt, wie US-Medien am Sonntag berichteten. Sie habe sich unter anderem das Handgelenk gebrochen und musste im Krankenhaus behandelt werden, teilte ihr Sprecherteam der US-Zeitschrift "People" mit. Underwood bedankte sich am Sonntag in einem Tweet für die Genesungswünsche ihrer Fans. "Ich werde in Ordnung sein...es mag nur eine Weile dauern...", teilte die Sängerin mit. Glücklicherweise habe sie "den besten Ehemann der Welt", der sich um sie kümmere.

© www.PPS.at Carrie Underwood mit ihrem Mann Mike Fisher

Seit 2010 ist sie mit dem kanadischen Eishockey-Spieler Mike Fisher verheiratet, das Paar hat einen kleinen Sohn. Am vorigen Mittwoch stand Underwood zusammen mit ihrem Kollegen Brad Paisley bei der Verleihung der CMA-Countrypreise in Nashville zum zehnten Mal in Folge als Gastgeberin auf der Bühne.