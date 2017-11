Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Til Schweiger: Vorwürfe von Schauspielerinnen mutig

Til Schweiger findet es mutig, dass Schauspielerinnen sexuelle Nötigung oder Missbrauch auch Jahre später noch öffentlich machen. Es gebe Menschen, die kritisierten, dass sich Frauen nicht schon vor 20 Jahren gemeldet hätten, sagte Schweiger am Sonntagabend in München.

© imago/Michael Wigglesworth

"Das finde ich empathielos. Weinstein hat den jungen Schauspielerinnen gedroht, dass er ihre Karriere kaputt machen würde", sagte Schweiger. Es gehöre auch jetzt noch Mut dazu, sich zu stellen. Er wünsche sich eine Atmosphäre, in der jemand wie Harvey Weinstein sich nicht mehr traue, Frauen zu missbrauchen.

Matt Damon: "Frauen müssten die Macht übernehmen"

Für US-Schauspieler Matt Damon ("Der Marsianer") tut die Macht der Männer der Welt nicht gut. "Die Frauen müssten die Macht übernehmen", sagte der 47-Jährige auf die Frage des "Playboy", was die Welt zu einem besseren Ort machen würde. Doch auch Filme verbesserten die Welt, meint der Schauspieler: "Sie schaffen Empathie. Du tauchst dadurch in das Leben anderer Menschen ein."

Seine eigenen Filme hätten auch für ihn einen therapeutischen Nutzen, sagt Damon. Mit Filmen könne er seine Dämonen austreiben. "Andere Leute müssen dafür zum Psychotherapeuten."

Eher traumatisch klingt allerdings, was der Schauspieler von Dreharbeiten mit Freund und Kollege George Clooney ("Ocean's Eleven") erzählt. "Bei unserem vorherigen Film 'Monuments Men' hat er jede Woche meine Hosen um 30 Millimeter enger machen lassen. Damit ich glaube, ich sei fett geworden."

Sean Combs hat einen neuen Namen

Diddy, P. Diddy, Sean John, Puff Daddy, Puffy, Swag - kaum jemand hatte schon so viele Pseudonyme wie Sean Combs. Der Spaß an neuen Namen scheint dem Rapper, Produzenten, Schauspieler und Modedesigner trotzdem noch nicht vergangen zu sein. "Ich habe entschieden, meinen Namen wieder zu ändern" twitterte Combs an seinem 48. Geburtstag am Samstag. "Mein neuer Name ist LOVE aka Brother Love".

© imago/Starface

"Ich weiß, es ist riskant, weil es einigen Leuten kitschig vorkommen könnte", sagt das Multitalent in einem Video hinter dem Tweet. Er sei jedoch nicht mehr der, der er vorher gewesen sei und werde auf all diese Namen nicht mehr reagieren. "Ich bin etwas anderes." In seiner Videobotschaft kündigt Combs den Namenswechsel zwar als "sehr ernste Neuigkeit" an. Aber wie ernst meint er "Bruder Liebe" wirklich? Auf Twitter jedenfalls hieß er am Montag weiterhin Sean Diddy Combs.



Beyonce versteigert Hut für guten Zweck

Beyonce Knowles stiftet einen Hut aus einem ihrer berühmtesten Outfits für einen guten Zweck. Der schwarze Hut, den die 36-Jährige auf ihrer "Formation"-Tour und im gleichnamigen Video trug, steht derzeit auf einer US-Auktionswebsite zum Verkauf. Der Erlös geht an die Organisation "The Lung Transplant Project", die Patienten von Lungentransplantationen unterstützt.

© imago/ZUMA Press

Der signierte 25 mal 20 Zentimeter große Filzhut stand am Montag in der Früh bei 5.500 Dollar. Wer den Zuschlag erhält, bekommt außerdem ein Foto der Sängerin, auf dem sie den Hut trägt. Die Kopfbedeckung ist nicht allein wegen des künstlerischen Videos und der erfolgreichen Tour besonders bekannt. Zum 36. Geburtstag der Sängerin hatten sich zahlreiche berühmte Frauen, darunter die frühere US-First-Lady Michelle Obama und Tennis-Star Serena Williams, im "Formation"-Outfit ablichten lassen, um Knowles zu gratulieren.

Auch Beyonces Kollege Pharell Williams ("Happy") kramte in seinem Kleiderkasten nach einer Gabe für die Organisation. Auf derselben Auktionsseite können Fans ein Paar Turnschuhe (US-Größe 9) ersteigern. Die Sneaker, die er selbst für einen deutschen Hersteller entwarf, sind auf den Sohlen signiert und mit Losungen wie "Bitte entschuldige dich nicht" oder "Unterstützt unsere Frauen" beschriftet. Sie standen am Montag bei 2.800 Dollar.