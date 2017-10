Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Charles und Camilla starten Asien-Reise

Der britische Thronfolger Prinz Charles und seine Frau Camilla haben eine elftägige Asien-Reise begonnen. Zum Auftakt traf das Paar am Montag im Stadtstaat Singapur ein, wo die beiden die ersten vier Tage bleiben wollen. Weitere Stationen sind Malaysia und Indien. Charles war zuletzt 1979 zu einem offiziellen Besuch in Singapur, Camilla noch nie.

© imago/APress Charles und Camilla

Ursprünglich war auch über einen Zwischenstopp in Myanmar spekuliert worden, ebenfalls eine ehemalige britische Kolonie. Dort steht die Regierung von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi wegen des brutalen Vorgehens gegen die muslimische Minderheit der Rohingya massiv in der Kritik. Jetzt gehört Myanmar jedoch nicht zum Programm.

Empörung über Adam Sandler

Die britische Schauspielerin Claire Foy trägt ihrem US-Kollegen Adam Sandler nicht nach, dass er ihr bei einem Talkshow-Auftritt immer wieder die Hand aufs Knie gelegt hat. "Wir glauben nicht, dass Adams Geste irgendetwas bedeutet hat. Claire hat sich dadurch nicht beleidigt gefühlt", teilte eine Sprecherin der Britin am Sonntag mehreren Medien mit.

© www.PPS.at Adam Sandler

Die 33-Jährige spielt in der Netflix-Serie "The Crown" die Rolle der jungen Queen Elizabeth II. Sandler hatte mit seinem Verhalten in der britischen "Graham Norton Show" Ende vergangener Woche für Empörung im Internet gesorgt. Er hatte seine Kollegin mehrfach am Knie berührt. Foy schaute irritiert und nahm seine Hand an einer Stelle wieder von ihrem Knie. Viele Twitter-Nutzer nannten das Verhalten, auch im Zuge der Weinstein-Affäre, "peinlich" und "unangemessen".

Paul McCartney reißt Mexikaner mit

Ex-Beatle Paul McCartney hat den vom Erdbeben erschütterten Mexikanern Mut gemacht. "Fuerza Mexiko!", wünschte der britische Popsänger mehr als 48.000 Konzertbesuchern im Azteken-Stadion von Mexiko-Stadt auf Spanisch Kraft. Dazu reckte er die Hand zum Zeichen der wiedergefundenen Stärke in die Höhe.

© imago/ZUMA Press Paul McCartney

Bei dem Erdbeben vom 19. September waren in Mexiko mehr als 400 Menschen ums Leben gekommen. Unmittelbar nach dem Erdbeben spendete McCartney der mexikanischen Bevölkerung in einer Twitter-Botschaft "in diesen schweren Zeiten" Trost. Der Ex-Beatle ist bei den Mexikanern sehr beliebt. Bei einem Auftritt auf dem zentralen Zocalo-Platz in Mexiko-Stadt hatte McCartney vor fünf Jahren 200.000 Fans angelockt.

Rose McGowan ruft zum Kampf auf

Die Schauspielerin Rose McGowan, die den Filmproduzenten Harvey Weinstein als eine der ersten der Vergewaltigung bezichtigt hatte, hat Frauen zum Kampf gegen sexuellen Missbrauch aufgerufen. 20 Jahre lang sei sie zum Schweigen gebracht oder als Schlampe beschimpft und belästigt worden, sagte die 44-Jährige bei einem Treffen der Frauenbewegung Women's Convention in Detroit. "Wir sind stark. Wir sind mutig, und wir werden kämpfen", sagte McGowan an die Teilnehmerinnen gewandt und reckte die Faust in die Höhe.

© REUTERS/Rebecca Cook Rose McGowan

"Frauen grapschen zurück. Wir sprechen. Wir schreien. Wir marschieren. Wir sind hier. Wir werden nicht weggehen." McGowan stand am Anfang des Skandals um Weinstein. Seither beschuldigten Dutzende Frauen den Hollywood-Mogul der sexuellen Belästigung oder gar der Vergewaltigung. Der lange einflussreiche Produzent soll über drei Jahrzehnte hinweg Frauen sexuell belästigt haben.