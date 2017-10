Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Joe Jonas und Sophie Turner haben sich verlobt

Der amerikanische Sänger Joe Jonas und die britische Schauspielerin Sophie Turner haben sich verlobt. Beide posteten am Sonntag auf ihren Instagram-Konten ein Foto ihrer Hände, mit einem Ring an Turners Finger. "Sie hat Ja gesagt", schrieb Jonas dazu.

She said yes. Ein Beitrag geteilt von J O E J O N A S (@joejonas) am 15. Okt 2017 um 10:39 Uhr

"Ich habe Ja gesagt", bekräftigte Turner auf ihrer Seite. Sie sind seit einem Jahr miteinander befreundet. Mit seinen Brüdern Kevin und Nick hatte Joe Jonas 2005 die von Teenagern umschwärmte Band Jonas Brothers gegründet. 2013 gingen die Musiker aus dem US-Staat New Jersey getrennte Wege.

Nach Pause - Aaron Carter setzte Therapie fort

Nach gesundheitlichen Problemen und für seine Fans besorgniserregenden Schlagzeilen hat sich Popsänger Aaron Carter wieder in Therapie begeben. Der 29-Jährige setze in einer Einrichtung in Kalifornien ein 90-Tage-Programm fort, teilte sein Management dem Magazin "US Weekly" mit.

© www.pps.at Aaron Carter

Carter war in den vergangenen Monaten unter anderem beim Autofahren unter Drogeneinfluss erwischt worden und in einen schweren Autounfall verwickelt. Die Ende September begonnene Therapie hatte er zunächst Anfang Oktober vorzeitig beendet. Als Gründe nannte das Management unter anderem juristische und persönliche Angelegenheiten. Nun wolle der Bruder von Backstreet Boy Nick Carter die Behandlung weiterführen und an seinem Gesamtwohl arbeiten, hieß es.

Lionel Messi wird zum dritten Mal Vater

Der argentinische Fußballstar Lionel Messi wird zum dritten Mal Vater. Das hat seine Frau Antonella Rocuzzo am Sonntag im Online-Dienst Instagram bestätigt. "Fünfköpfige Familie #gesegnet", erklärte die 29-Jährige zu einem Foto von Messi und ihren beiden vier- und zweijährigen Söhnen Thiago und Matteo.

Familia de 5❤️❤️❤️❤️❤️ #blessed𦳕𯻻𦳕𯻻𦳕𯻻 Ein Beitrag geteilt von AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) am 15. Okt 2017 um 7:02 Uhr

Der 30-jährige Superstar des FC Barcelona hatte seine Jugendliebe erst im Juli in ihrer argentinischen Heimatstadt Rosario geheiratet. Die Medien des Landes bezeichneten die Feier mit 260 geladenen Gästen als "Jahrhundert-Hochzeit".

Björk: Dänischer Regisseur hat mich belästigt

Die isländische Sängerin Björk hat öffentlich davon berichtet, dass sie von einem dänischen Regisseur belästigt wurde. "Mir wurde bewusst, dass es ein universelles Ding ist, dass ein Regisseur seine Schauspielerinnen berühren und belästigen kann, wie er will, und dass die Institution Film das erlaubt", schrieb sie am Sonntag auf ihrer Facebook-Seite. Als sie den Mann abgewiesen habe, habe er geschmollt, sie bestraft und vor dem Team schlecht gemacht. Sie selbst habe die Situation überwunden - weil sie stark sei, keine schauspielerischen Ambitionen habe und einfach habe gehen können. "Ich mache mir aber Sorgen, dass andere Schauspielerinnen, die mit demselben Mann arbeiten, das nicht schafften", schrieb Björk. Den Namen des Regisseurs nannte die Sängerin nicht. Innerhalb einer Stunde reagierten mehrere Tausend Menschen auf ihren Eintrag.

© imago/ZUMA Press Sängerin Björk

Der dänische Regisseur Lars von Trier hat Vorwürfe zurückgewiesen, er habe die isländische Sängerin Björk bei Dreharbeiten belästigt. "Das war nicht der Fall", sagte der 61-Jährige am Montag der Zeitung "Jyllands-Posten". "Aber dass wir keine Freunde waren, das ist ein Fakt." Mit von Trier drehte Björk den Musicalfilm "Dancer in the Dark", der im Jahr 2000 die Goldene Palme in Cannes gewann. Von Trier sagte der Zeitung, es überrasche ihn nicht, dass die Sängerin ihn jetzt beschuldige. Sie habe sich ständig über ihn beklagt und es habe Streit gegeben. Auch Produzent Peter Aalbaek Jensen wies die Vorwürfe zurück: "So weit ich mich erinnere, waren wir Opfer", sagte er. "Diese Frau war stärker als Lars von Trier, ich und unsere Firma zusammen. Sie diktierte alles."

Bode Miller feiert 40. Geburtstag

Anlässlich seines 40. Geburtstags hat Bode Millers Ehefrau Morgan ihm eine Überraschungsparty bereitet. Dass diese gelungen ist, beweist ein Instagram-Video des ehemaligen Ski-Stars.

The most amazing night that I've ever had. Thank you to everyone who came and celebrated 40 years. Ein Beitrag geteilt von Bode Miller (@millerbode) am 15. Okt 2017 um 13:48 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Morgan Miller (@morganebeck) am 15. Okt 2017 um 13:38 Uhr