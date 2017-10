Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Maite Kelly und Mann Florent haben sich getrennt

Die Sängerin Maite Kelly hat sich nach zwölf Jahren Ehe von ihrem Mann Florent Michel Raimond getrennt. "Lebensbrüche gehören zum Leben dazu. Die Herausforderung ist, damit umzugehen", sagte die Musikerin am Freitagabend in der WDR-Sendung "Kölner Treff". Die beiden hätten im Sommer entschieden, "dass wir als Frau und Mann einen gemeinsamen Weg nicht weitergehen werden, aber als Eltern immer noch die gleichen Werte teilen". Das Paar hat drei gemeinsame Kinder im Alter von drei, neun und elf Jahren.

© imago/Future Image Florent Michel Raimond und Maite Kelly

Maite Kelly erklärte, sie wolle weiter Marketing-Chefin in der Firma ihres Ehemanns bleiben, der während der Live-Sendung im Publikum saß. "Es ist noch sehr viel Liebe und Achtung da." Das Paar habe sich pädagogische Hilfe geholt. "Sie hilft uns, das neue Miteinander zu lernen." Zuvor hatte die 38-Jährige auf ihrer Facebook-Seite die Trennung verkündet. Die beiden waren seit 15 Jahren zusammen und zwölf Jahre verheiratet. Kelly wurde in den 1990er-Jahren als Mitglied der Kelly Family ("An Angel") bekannt und war in den vergangenen Jahren als Solo-Künstlerin und Moderatorin unterwegs.

Evan sucht Verbündete im Kampf gegen sexuelle Belästigung

Hollywood-Star Evan Rachel Wood fordert männliche Kollegen zur Unterstützung im Kampf gegen sexuelle Belästigung in der Unterhaltungsbranche auf. "Männer, wir brauchen euch als Verbündete", begann die 30-Jährige eine Reihe von Twitter-Nachrichten am Sonntag. Als Schauspielerin, die in der Filmbranche erwachsen geworden sei, wisse sie, das das Geschäft viele Schattenseiten habe. Junge Frauen und Männer würden eingeschüchtert, bedroht und manipuliert, bis sie sich unterordneten: "Ich könnte euch Geschichten erzählen, da würdet ihr Gänsehaut kriegen", schrieb sie. "Das Problem greift in Hollywood schon zu lange um sich" - man dürfe nun nicht mehr wegschauen.

© imago/ZUMA Press Evan Rachel Wood

Im vergangenen Jahr hatte Wood in einem Brief an das Magazin "Rolling Stone" berichtet, selbst zweimal vergewaltigt worden zu sein. Hollywoodmogul Harvey Weinstein war am Sonntag nach dem Bekanntwerden zahlreicher Belästigungsvorwürfe gegen sich von seinem Filmstudio The Weinstein Company (TWC) entlassen worden. Ohne Weinstein namentlich zu nennen lobte Wood den Mut der Frauen, die ihre Vorwürfe öffentlich gemacht hatten. Man müsse die Opfer von Missbrauch unterstützen - dies sei einer der ersten Schritte zu wirklichen Veränderungen.

Royale Hochzeit in Serbien

Prinz Filip von Serbien hat am Wochenende die Künstlerin Danica Marinkovic geheiratet. Zu den Gästen in der Kathedrale des heiligen Erzengels Michael in Belgrad zählten Royals wie Prinzessin Victoria von Schweden und Königin Sofia von Spanien. Fotos zeigten das frisch vermählte Paar lachend in einem Rosenblätter-Regen.

© ANDREJ ISAKOVIC / AFP / APA Das Hochzeitspaar mit seinen Gästen

Filip Karadordevic ist der Enkel des jugoslawischen Exil-Königs Peter II. und Sohn von Prinzessin Maria de Gloria und Alexander von Serbien, dem aktuellen serbischen Thronanwärter des Hauses Karadordevic. Peter II. Karadordevic war von 1934 bis 1945 der letzte König von Jugoslawien. Die kommunistischen Machthaber schafften die Monarchie dann ab, Peter II. starb im Exil. Sein in London geborener Sohn Aleksander lebt seit einigen Jahren wieder in Belgrad.

US-Rapper Nelly festgenommen

Die US-Polizei hat den Rapper Nelly nach seiner vorübergehenden Festnahme wieder freigelassen. Es würden zum derzeitigen Zeitpunkt keinerlei Anschuldigungen gegen den 42-Jährigen erhoben, teilte die Polizei von Auburn im Bundesstaat Washington am Sonntag mit. Nelly war am Samstag festgenommen worden, nachdem ihm eine Frau Vergewaltigung vorgeworfen hatte. "Um ganz klar zu sein, ich bin keinerlei Verbrechens beschuldigt worden", schrieb der Rapper nach seiner Freilassung im Onlinedienst Instagram. Er habe daher auch keine Kaution zahlen müssen. Die Ermittlungen müssten nun noch abgeschlossen werden.

© www.PPS.at Rapper Nelly

"Ich bin vollkommen unschuldig", versicherte Nelly und dankte zugleich seinen Fans für ihre Unterstützung. Er sei zuversichtlich, dass nach Prüfung der Fakten "sehr klar" sein werde, "dass ich Opfer falscher Anschuldigungen bin", fügte der Musiker hinzu. Zuvor hatte Nellys Anwalt bereits die Vorwürfe zurückgewiesen. Der Rapper sei "das Opfer vollständig erfundener Anschuldigungen", sagte Scott Rosenblum. Die Vorwürfe gegen seinen Mandanten seien unglaubwürdig und "durch Gier und Rachsucht motiviert". Er sei zuversichtlich, dass es keine Anklage gegen Nelly geben werde, sagte Rosenblum. Die Polizei war nach eigenen Angaben tätig geworden, nachdem eine Frau den Notruf gewählt und berichtet hatte, dass der Grammy-Preisträger sie sexuell angegriffen habe. Die Vergewaltigung soll sich demnach im Tourbus des Musikers ereignet haben.

Jane Fonda fände mehr Senioren-Sex in Filmen gut

Schauspielerin Jane Fonda (79) versteht nicht, warum ältere Schauspieler kaum mehr Liebende und Sex-Szenen darstellen dürfen. "So was sollte heute doch längst natürlich sein", sagte die zweifache Oscar-Preisträgerin ("Barfuß im Park", "Das China-Syndrom") der "Welt am Sonntag". "Aber dann gibt es da dieses Ding namens Altersdiskriminierung. Es gibt Leute, die wollen sich das nicht ansehen, wenn alte Menschen in Filmen jemanden küssen oder Sex mit anderen alten Menschen haben." Einige fänden gar, dass alte Menschen überhaupt nicht mehr in Filmen gezeigt werden sollten, sagte Fonda weiter.

© imago/Future Image Robert Redford und Jane Fonda

"Bei Ihnen in Europa ist das zum Glück noch anders als in den USA, bei Ihnen werden ältere Schauspieler nicht so gemein behandelt." Fonda ist derzeit mit Robert Redford (81) im Netflix-Film "Unsere Seelen bei Nacht" zu sehen. Sie spielen eine Witwe und einen Witwer, die sich ineinander verlieben.

Peter Kraus muss doch nicht operiert werden

Nach dem Unfall in einer TV-Liveshow muss Sänger Peter Kraus wohl doch nicht unters Messer. "Die Schulter muss nicht operiert werden", teilte der 78-Jährige am Samstag auf seiner Facebook-Seite mit. Die Heilung des Schulterbruchs werde zwar länger dauern, aber das sei in Ordnung. Die vergangene Woche sei jedenfalls schrecklich gewesen. "Schmerzen, Angst, Ärger", schrieb der Entertainer und veröffentlichte dazu ein Selfie mit seinem schwer in Mitleidenschaft gezogenen Arm.

Der Musiker musste in der TV-Show "Spiel für dein Land" am vergangenen Wochenende herabfallende Sterne fangen - dabei kam es vor einem Millionenpublikum vor den Bildschirmen zum Sturz. Im Nachhinein sei es ein Blödsinn gewesen, teilzunehmen, sagte Kraus. Der Musiker ("Sugar Baby") steht seit mehr als 60 Jahren auf der Bühne.