Am 1. Dezember wird Prinz Gabriel getauft

Am 31. August erblickte Prinz Gabriel Carl Walther, der zweite Sohn von Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia von Schweden, das Licht der Welt. Nun hat das Königshaus bekannt gegeben, wann der kleine Prinz getauft wird - und zwar am 1. Dezember.

© Kungahuset.se Carl Philip und Sofia mit dem kleinen Prinz Gabriel

Das freudige Ereignis wird in der Schlosskirche von Drottningholm stattfinden. Die Taufpaten des kleinen Prinzen stehen noch nicht fest, nachdem Kronprinzessin Victoria Patentante seines großen Bruders Alexander ist, dürfte diesmal unter anderem Prinzessin Madeleine, die ihrerseits ihr drittes Kind erwartet, zum Zug kommen.

Idina Menzel hat geheiratet

Musicaldarstellerin Idina Menzel hat ihren Freund Aaron Lohr geheiratet. "Mein Vater und mein Sohn haben mich zum Altar geführt. Es war magisch", schreibt die Sängerin auf Instagram und postet dazu Fotos des Brautpaares. Für Menzel ist es die zweite Ehe. Die 45-Jährige feierte mit Musicals wie "Rent" und "Wicked" Erfolge am New Yorker Broadway.

Wanted to let you know... married the love of my life Aaron Lohr this weekend at our home. Dad & son walked me down the aisle. It was magical. Thank you to everyone who helped make my wedding day so special. Ein Beitrag geteilt von Idina Menzel (@idinamenzel) am 25. Sep 2017 um 16:03 Uhr

In der Originalversion des Disney-Films "Die Eiskönigin - Völlig unverfroren" spricht und singt Menzel die Rolle der Königin Elsa. Ihr Song "Let It Go" gewann 2014 einen Oscar. Bei der Preisverleihung hatte Hollywood-Star John Travolta Menzel aus Versehen als "Adele Dazeem" vorgestellt und damit für unzählige Witzeleien in sozialen Netzwerken gesorgt.

"Pretty Woman" kommt an den Broadway

Seit Jahren wird daran gearbeitet, jetzt steht es fest: Die erfolgreiche Liebeskomödie "Pretty Woman" wird im kommenden Jahr als Musical an den weltberühmten Broadway kommen. Das gaben die Macher laut US-Medien am Montag bekannt. Für die Musik ist der kanadische Rockmusiker Bryan Adams zuständig.

© imago/AD Julia Roberts und Richard Gere in "Pretty Woman"

Der Film von 1990 mit Julia Roberts und Richard Gere in den Hauptrollen handelt von der Prostituierten Vivian und Geschäftsmann Edward, der sich in Vivian verliebt. Der damalige Regisseur Garry Marshall, der letztes Jahr verstorben ist, hat auch das Musical inszeniert. Die Hauptrollen übernehmen Samantha Barks ("Les Misérables") und Tony-Award-Gewinner Steve Kazee. Das Musical soll nach einem Gastspiel in Chicago im Herbst 2018 in New York starten.

Marc Anthony fordert von Trump mehr Hilfe für Puerto Rico

US-Sänger Marc Anthony hat mit deutlichen Worten mehr Hilfe für seine Landsleute im vom Hurrikan gebeutelten Puerto Rico gefordert. "Mister Präsident, halten Sie ihr Maul beim Thema NFL. Machen Sie etwas für die Leute, die in Puerto Rico in Not sind", twitterte der Musiker am Montag in die Richtung von Donald Trump. Der US-Präsident hatte sich in den vergangenen Tagen mehrfach kritisch dazu geäußert, dass sich Spieler der American-Football-Liga NFL während der Nationalhymne hinknien. Damit wollen sie gegen soziale Ungerechtigkeit und Rassismus protestieren. US-Medien hatten bereits gefragt, ob Trump nichts Wichtigeres zu tun habe.

Mr. President shut the fuck up about NFL. Do something about our people in need in #PuertoRico. We are American citizens too. — Marc Anthony (@MarcAnthony) 25. September 2017

Marc Anthony ist als Sohn puerto-ricanischer Eltern in New York geboren und war zehn Jahre lang mit Latino-Sängerin Jennifer Lopez verheiratet. Die 48-Jährige kündigte am Sonntag an, eine Million Dollar für die Betroffenen von Hurrikan "Maria" in dem US-Außengebiet zu spenden. Auch der dortige Gouverneur fordert von Washington angesichts der schweren Verwüstungen mehr Unterstützung.