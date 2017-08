Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Katie Price lässt sich scheiden

Nach ihren gescheiterten Ehen mit Sänger Peter André und MMA-Kämpfer Alex Reid liegt nun auch ihre dritte mit dem Stripper Kieran Hayler in Trümmern. Wie die britische "Sun" berichtet, lässt sich die 39-Jährige scheiden, weil sie ihr neun Jahre jüngerer Ehemann mit dem Kindermädchen betrogen hat. Schon 2014 stand die Beziehung vor dem Aus, nachdem Kieran sich mit zwei Freundinnen seiner Liebsten vergnügte. Damals ließ er sich jedoch gegen seine Sex-Sucht behandeln und Katie gab ihm noch eine Chance.

© www.PPS.at Kieran Handler und Katie Price

Offenbar war die Therapie aber für die Katz, denn schon kurz darauf begann Kieran eine Affäre mit Nikki Brown, dem Kindermädchen der Familie. "Ich war am Boden zerstört. Ich habe sie im Grunde genommen ein Jahr lang dafür bezahlt, dass sie mit meinem Mann schläft", wird Katie Price von der "Sun" zitiert. "Kieran hat mir gestanden, dass sie ein Jahr lang im ganzen Haus Sex hatten. Überall, nur nicht in unserem Schlafzimmer. Sogar im Badezimmer unserer Kinder!", so das ehemalige Boxenluder.

Ein Abend mit Helena Fürst gefällig?

Zusammen mit ihrem Ex-Verlobten Ennesto Monte ist Helena Fürst derzeit im "Sommerhaus der Stars" zu sehen. Das Finale der Reality-Show will sich die 43-Jährige zusammen mit Fans anschauen. Auf Facebook wirbt sie für ein "exklusives Meet and Greet". Für 299 Euro darf man zusammen mit Helena in ihrem Hotelbett fernsehen. Na, wer bekommt da Lust?

© MG RTL D / Stefan Menne

"Wir schauen zusammen gemütlich im Bett in meinem Hotelzimmer (in Hessen) die Folge Sommerhaus der Stars zusammen. Pro Person sind für dieses exklusive Event 299,- Euro im Voraus zu bezahlen. Kein Sex und keine Intimitäten inbegriffen und auch nicht möglich!", schreibt Helena Fürst auf ihrer Facebook-Seite. Inzwischen dürfte sie sich aber nicht mehr ganz so sicher sein, denn sie überlegt, die ganze Sache abzublasen. Hat sich etwa niemand gemeldet?

"Poltergeist"-Regisseur Tobe Hooper gestorben

Er prägte mit "Poltergeist" und dem Schocker "Texas Chainsaw Massacre" den Horrorfilm. Am Samstag ist Regisseur Tobe Hooper im Alter von 74 Jahren in Los Angeles gestorben. Das bestätigte ein Gerichtsmediziner dem US-amerikanischen Magazin "Variety". Weitere Umstände seines Todes waren zunächst unbekannt. 1974 war Hoopers "Chainsaw Massacre" erschienen, hatte wegen seiner Brutalität heftige Kontroversen ausgelöst und war in einigen Teilen der USA verboten worden. Mit dem Film verhalf Hooper dem Genre des günstig produzierten Splatter-Horrors mit knapp bekleideten Frauen und kreischenden Teenies zum Durchbruch.

© imago stock&people Tobe Hooper

Der Film hat laut Schätzungen der Internet Movie Database nur rund 300.000 Dollar gekostet, spielte aber allein in den USA über 30 Millionen Dollar ein. Hooper gelang mit dem von Steven Spielberg geschriebenen "Poltergeist" 1982 ein weiterer großer Erfolg. 1986 drehte Hooper einen zweiten Teil des Kettensägen-Massakers. Auch als Produzent verantwortete er weitere Fortsetzungen.

Verkaufsrekord dank Brigitte Macron

Mit einer Titelgeschichte über Frankreichs neue First Lady Brigitte Macron ist dem Frauenmagazin "Elle" ein Verkaufsrekord gelungen. Das Heft der französischen "Elle" sei das meistverkaufte seit zehn Jahren, berichtete die Sonntagszeitung "Journal du Dimanche", die wie die "Elle" zum Verlagshaus Lagardere gehört. Mehr als 530.000 Exemplare wurden verkauft. Die Ausgabe war am 18. August mit einem mehrseitigen Interview mit der Frau des französischen Staatschefs Emmanuel Macron herausgekommen. Darin äußerte sie sich erstmals seit dem Wahlsieg ihres Mannes am 7. Mai ausführlich und gab persönliche Einblicke in ihre erste Zeit als Premiere Dame.

© www.PPS.at Brigitte Macron

In den sozialen Online-Netzwerken wurde das Interview mit Brigitte Macron dem Bericht zufolge etwa 30 Millionen Mal aufgerufen. Die Popularität von Emmanuel Macron ist seit seiner Wahl deutlich gesunken. Er ist laut Umfragen inzwischen sogar weniger beliebt als sein Vorgänger Francois Hollande.