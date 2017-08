Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Dänischer Kronprinz darf nicht in australische Bar

Der dänische Kronprinz Frederik ist mangels eines Ausweises beim Besuch einer Bar in Australien an der Alterskontrolle gescheitert. Der Prinz sei am Wochenende beim Versuch, die Jade Buddha Bar in Brisbane zu betreten, am Eingang abgewiesen worden, berichtet die Zeitung "Courier Mail". Frederik und seine Begleiter seien daraufhin nach einer knappen Viertelstunde mit ihren diplomatischen Personenschützern zurückgekehrt, die den Manager überzeugen konnten, dass das Gesetz in diesem Fall außer Kraft gesetzt sei.

© Scanpix Denmark/Liselotte Sabroe/via REUTERS Frederik und Mary mit ihren Zwillingen Josephine und Vincent

In vielen Bundesstaaten Australiens gelten drakonische Jugendschutzgesetze, nach denen sich am späten Abend grundsätzlich jeder Besucher von Bars oder Lokalen ausweisen muss. Der dänische Kronprinz ist mit der Australierin Mary verheiratet, die er während der Olympischen Sommerspiele 2000 in Sydney kennengelernt hatte - in einer Bar.

Ben Becker akzeptiert Strafbefehl nach Angriff auf Fotografen

Der deutsche Schauspieler Ben Becker hat nach einem Angriff auf einen Fotografen in Ludwigsburg einen Strafbefehl wegen vorsätzlicher Körperverletzung akzeptiert. Das teilte das Amtsgericht Ludwigsburg am Dienstag mit. Beckers Anwälte nahmen dem Gericht zufolge einen Einspruch gegen den Strafbefehl zurück. Damit ist er rechtskräftig geworden, Becker muss 3.000 Euro Strafe zahlen.

© Jens Kalaene/dpa/apa Ben Becker

Hätte er den Einspruch nicht zurückgenommen, wäre es am Mittwoch zu einer Verhandlung am Amtsgericht Ludwigsburg gekommen. Beckers Sprecherin war zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichen. Becker soll einen Fotografen bei einer Veranstaltung Mitte März in Ludwigsburg angegriffen und leicht verletzt haben. Der Mann hatte Anzeige erstattet. Becker habe sich bei der Aufführung seines Stücks "Ich, Judas" vom Kameraklicken gestört gefühlt, hatten mehrere Medien berichtet. Eine Sprecherin des Künstlers wollte den Vorfall damals nicht kommentieren.

Jerry Lewis starb an Herzversagen

Der US-Komiker Jerry Lewis ist nach Angaben des Gerichtsmediziners an Herzversagen gestorben. Der legendäre Entertainer habe an einer Gefäßerkrankung gelitten, die letztlich zu seinem Tod geführt habe, sagte der zuständige Gerichtsmediziner des US-Bundesstaates Nevada dem Portal People.com. Lewis war am Sonntag im Alter von 91 Jahren in Las Vegas gestorben.

© Reuters/Gary Hershorn/File Photo Jerry Lewis

Lewis spielte in mehr als 80 Kino- und Fernsehfilmen und führte Regie in über einem Dutzend anderer. Als Höhepunkt seiner Blödelkunst gilt "Der verrückte Professor" von 1963, der 33 Jahre später mit Eddie Murphy neu verfilmt wurde.

Bill Cosby heuert Star-Anwalt an

Bill Cosby holt sich für seinen neuen Strafprozess wegen sexueller Nötigung prominente Hilfe an Bord. Star-Anwalt Tom Mesereau, der den Popstar Michael Jackson 2005 erfolgreich gegen Vorwürfe von Kindesmissbrauch verteidigt hatte, wird Cosbys Verteidigungsteam anführen. Neben Meserau nannte Cosby am Montag in einem Tweet auch die Anwälte Kathleen Bliss und Sam Silver. Der erste Strafprozess gegen Cosby wegen sexueller Nötigung war am 17. Juni in Norristown im Bundesstaat Pennsylvania gescheitert, weil sich die Geschworenen nicht auf ein Urteil einigen konnten. Das Gericht setzte einen Folgeprozess für den 6. November an. Cosby ist angeklagt, im Jahr 2004 eine Frau missbraucht zu haben. Nach seiner Darstellung war der Sex mit der Klägerin Andrea Constand einvernehmlich.

© REUTERS/Tom Mihalek Bill Cosby

Mesereau hat schon viele Prominente vertreten, darunter Box-Champion Mike Tyson und den wegen Mordes angeklagten Schauspieler Robert Blake. Der Harvard-Absolvent ist auch für seine Rechtshilfe für Minderheiten bekannt. In Südstaaten-Prozessen hat er mehrere afroamerikanische Angeklagte vor der Todeszelle bewahrt. Dutzende Frauen werfen Cosby Sexualdelikte vor. Viele der mutmaßlichen Übergriffe liegen bereits Jahrzehnte zurück und gelten deshalb als verjährt. Der Star der 80er-Jahre-Sitcom "Die Bill Cosby Show" (The Cosby Show) hat die Vorwürfe immer bestritten.

Prinz Charles in der Gunst der Briten gesunken

20 Jahre nach dem Tod von Lady Diana sinkt Prinz Charles weiter in der Gunst der Briten. Nur 36 Prozent der Befragten werteten die Rolle des britischen Thronfolgers für die Monarchie in einer am Montag veröffentlichten Umfrage positiv - vor vier Jahren waren es noch 60 Prozent der Briten. 27 Prozent der Befragten sind sogar der Meinung, Charles schade der Monarchie. Nicht besser kommt Charles' Frau Camilla davon: Nur 14 Prozent der Befragten wollen, dass sie Königin wird, wenn Charles eines Tages seiner Mutter Elizabeth II. auf dem Thron nachfolgt.

© APA/GEORG HOCHMUTH Camilla und Charles während ihres Wien-Besuchs

39 Prozent wollen ihr lediglich den Titel einer Prinzgemahlin zugestehen, 30 Prozent meinen, Camilla solle überhaupt keinen Titel erhalten. Der Tod von Charles' geschiedener Frau Lady Diana jährt sich am 31. August zum 20. Mal. Im Vorfeld hatten die britischen Fernsehsender in den vergangenen Wochen zahlreiche Dokumentationen gesendet, in der Boulevardpresse häuften sich die Artikel rund ums Königshaus.

Denzel Washington am Broadway

Denzel Washington wird im kommenden Frühjahr wieder auf einer Broadway-Bühne stehen, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten. Die Premiere von Eugene O'Neills Stück "The Iceman Cometh" ist für den 26. April 2018 angesetzt. Scott Rudin wird als Produzent genannt, George C. Wolfe als Regisseur.

© REUTERS/Mike Blake Denzel Washington mit seiner Frau

"The Iceman Cometh" verlangt Ausdauer von Schauspielern wie Zuschauern - den gesamten Text auf die Bühne zu bringen, dauert nach US-Medienangaben beinahe fünf Stunden. Das Stück spielt in einer trostlosen New Yorker Bar. Washingtons letzte Auftritte am Broadway waren Kassenschlager: 2010 war der "Die glorreichen Sieben"-Star in "Fences" zu sehen, was ihm einen "Tony"-Award einbrachte. Das Drama ist auch mit ihm in der Hauptrolle verfilmt worden. 2014 stand der zweifache Oscar-Preisträger in "A Raisin in the Sun" auf der Bühne.

Stück Hochzeitstorte von William und Kate zu versteigern

Wie schmeckt ein sechs Jahre alter Kuchen? Das wollen wahrscheinlich nicht einmal die Kaufinteressenten einer Versteigerung beim Londoner Auktionshaus Chiswick wissen. Dort soll am 27. September ein Stück der Hochzeitstorte von Prinz William und Herzogin Kate unter den Hammer kommen. Das Paar heiratete im April 2011 in der Westminster Abbey.

© APA/EPA/Lewis Whyld/Pool William und Kate bei ihrer Hochzeit

Geschätzt wird das Stück Fruchttorte auf immerhin 800 bis 1200 Britische Pfund (umgerechnet 875 bis 1.300 Euro). Ein Stück der Hochzeitstorte von Königin Elizabeth II. und Prinz Philip aus dem Jahr 1947 erzielte anfangs des Jahres lediglich 550 Pfund (damals umgerechnet rund 660 Euro). Wer das Backwerk zum Kauf anbietet, ist nicht bekannt. Die Stücke aus dem achtstöckigen Kuchen wurden als Souvenir an Gäste verteilt, heißt es in einer Mitteilung des Auktionshauses. Der Kuchen ist in Papier eingeschlagen und kommt in einer teilweise vergoldeten Blechbüchse mitsamt Grußkarte von Prinz Charles und Herzogin Camilla.