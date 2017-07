Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Steht die Beckham-Ehe vor dem Aus?

Am 4. Juli feierten David und Victoria Beckham ihren 18. Hochzeitstag. Eine Ewigkeit für ein Promi-Pärchen. Der Ex-Kicker und die Designerin gratulieren einander unter anderem auf Instagram, indem sie Bilder aus alten Zeiten posteten. Doch nun ziehen Gewitterwolken auf. Laut einem Bericht der britischen "Sun" soll es zwischen den beiden ordentlich kriseln.

Wow we really did this ☺️ Happy Anniversary to an amazing wife , mummy and strong business woman 𯏏 ❤️ @victoriabeckham @brooklynbeckham @romeobeckham @cruzbeckham #Harpernotoninstagram Love you x Ein Beitrag geteilt von David Beckham (@davidbeckham) am 3. Jul 2017 um 23:42 Uhr

I love you 𯏏𯻻✨Kisses x Ein Beitrag geteilt von Victoria Beckham (@victoriabeckham) am 3. Jul 2017 um 23:26 Uhr

In ihrem Landhaus in England, das die Beckhams erst kürzlich erwarben, und das sie gerade kostspielig umbauen, sollen sie getrennte Flügel bewohnen wollen, heißt es. Ist das große Glück also bloß gestellt? In Wahrheit soll sich das Paar, das vier gemeinsame Kinder hat, längst auseinandergelebt haben. Während Victoria an ihrem Mode-Imperium arbeitet und als Designerin erfolgreicher als als Sängerin agiert, genießt David hauptsächlich seinen Ruhestand. Dies soll seiner Frau missfallen. Es wäre jedoch nicht die erste Krise, die die Beckhams zu überstehen hätten.

Ben Affleck will weiter Batman-Rolle spielen

US-Schauspieler Ben Affleck will weiter die Batman-Rolle spielen und hat Berichte von einem möglicherweise bevorstehendem Abschied zurückgewiesen. "Batman ist die coolste (...) Rolle im ganzen Universum (...). Sie ist unglaublich. (...). Ich bin so begeistert, sie spielen zu können", sagte er laut Angaben von CNN vor 6.000 Fans auf der Messe Comic-Con in San Diego.

© www.PPS.at Ben Affleck unterwegs mit seiner neuen Freundin Lindsay Shookus

Er sei der glücklichste Kerl auf der Welt. Zuvor hatte der "Hollywood Reporter" am Freitag eine Geschichte veröffentlicht, nach der die Zukunft des Schauspielers in der Rolle mit dem Fledermauskostüm infrage gestellt worden war. Affleck war als Regisseur für den Film "The Batman" im Jänner zurückgetreten. Er hatte den Schritt damit begründet, nicht beide Jobs zugleich machen zu können. Später war dann Matt Reeves, dessen neuer Film "Planet der Affen" bald in die Kinos kommt, als sein Nachfolger benannt worden.

Till Brönners Lippen sind höher versichert als seine Trompete

Die Lippen des Startrompeters Till Brönner sind höher versichert als sein Instrument. Das sagte der Musiker der "B.Z." (Sonntag). "Aber es ist der hilflose Versuch, sich überhaupt gegen etwas zu versichern", fügte Brönner hinzu. Er hoffe, er werde auch noch spielen können, wenn er alt sei.

© imago/Future Image Till Brönner

Auf die Frage, ob er Angst vor Lippenverletzungen habe, sagte der 46-Jährige Jazz-Musiker: "Ich passe auf. Zum Beispiel beim Essen, dass ich mir nicht die Lippen verbrenne." Brönner lebt in Berlin und Los Angeles.

Schwedisches Königspaar zu Besuch in München

Schwedens Königspaar hat in München ein Benefiz-Konzert besucht. Königin Silvia - im mintgrünen Kostüm - und König Carl Gustaf wurden vor dem Prinzregententheater mit schwedischen Flaggen willkommen geheißen. Silvia unterhielt sich auch mit einigen Fans. Am Montag wird ihr der Bayerische Verdienstorden verliehen. Vor Beginn der Aufführung der Konzertgesellschaft München erinnerte die Königin am Sonntag an ihren Schwager, Johann Georg Prinz von Hohenzollern.

© imago/Future Image König Carl Gustaf und Königin Silvia in München

Er hatte die Konzertgesellschaft vor 30 Jahren gegründet und war im vergangenen Jahr gestorben. "Wir denken an Prinz Hans Georg voller Dankbarkeit als Mensch, als Familienvater, als Schwager und als Kunstexperte", sagte die Königin. Karl Friedrich Fürst von Hohenzollern, Präsident der Konzertgesellschaft, kritisierte, dass die öffentliche Hand sich mehr und mehr aus der musikalischen Förderung zurückgezogen habe. "Heute wälzt der Staat die Förderung auf Mäzene und Sponsoren ab", sagte der Fürst. Man dürfe den Staat nicht aus seiner Verantwortung entlassen.