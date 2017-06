Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Flugbegleiter huldigen Britney Spears

Britney Spears hat sich mit ihrem Hit "Toxic" offensichtlich ein Denkmal gesetzt - zumindest in der Zunft der Flugbegleiter. Das Kabinenpersonal einer Maschine der thailändischen Fluggesellschaft Nok Air hieß die Popsängerin, die gerade durch Asien tourt, mit einer Hommage an ihr Video zu dem Song in dem asiatischen Königreich willkommen. In dem Original-Clip aus dem Jahr 2004 tanzte Spears als sexy Stewardess durch ein Flugzeug. In dem Video, das die Nok-Crew vergangene Woche auf YouTube veröffentlichte, stellen die echten Flugbegleiterinnen ihre Choreographie nach. Anlass dazu dürften zwei Konzerte gewesen sein, die Spears am vergangenen Wochenende in der thailändischen Hauptstadt Bangkok gab.

Die Idee dazu ist allerdings nicht ganz neu. Bereits im März landete ein Steward der AirAsia mit seiner Interpretation des Videos, ebenfalls in einem echten Flugzeug gedreht, einen großen Hit in den sozialen Medien. Nach zwei Konzerten in Hongkong und Singapur in dieser Woche geht es für Spears weiter zu einem Konzert nach Tel Aviv. Das nahm auch die israelische Fluggesellschaft El Al, die den Star nach eigenen Angaben nach Israel bringt, zum Anlass für eine Video-Huldigung. Die Airline stellte vergangene Woche ihre eigene Version des "Toxic"-Videos auf Facebook.

Motsi Mabuse hat geheiratet

"Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse hat am Wochenende ihrem Verlobten Evgenij Voznyuk auf Mallorca das Jawort gegeben, berichtet die "Bild". Die beiden lernten sich auf dem Tanzparkett kennen, später wurden sie auch privat ein Paar.

Bei der Hochzeit waren zahlreiche Kollegen anwesend, unter anderem Christian Polanc. Für die 36-Jährige ist es die zweite Ehe, von 2003 bis 2014 war sie mit dem Tänzer Timo Kulczak verheiratet.

BET-Awards für Bruno Mars und Beyonce

Bruno Mars und Beyonce haben als große Favoriten bei den BET-Awards für afroamerikanische Künstler die Trophäen tatsächlich auch eingeheimst: Beide wurden am Sonntagabend als beste männliche und weibliche R&B-Sänger des TV-Senders BET (Black Entertainment Television) ausgezeichnet. Bei der live übertragenen Show aus dem Microsoft Theater in Los Angeles räumte Kendrick Lamar den Preis als bester männlicher HipHop-Künstler ab, Remy Ma wurde zur besten HipHop-Sängerin gekürt. Als beste Gruppe setzte sich Migos durch.

Beyonce erhielt gleich noch weitere Auszeichnungen, darunter den Preis für das beste Album des Jahres ("Lemonade") sowie den Zuschauerpreis für ihr Lied "Sorry", das auch als bestes "Video des Jahres" reüssierte. In dieser Kategorie stand Bruno Mars für sein "24K Magic" mit auf dem Treppchen. Beyonce war bei der Verleihung nicht anwesend, da sie kürzlich ihre Zwillinge zur Welt gebracht hat. Mit den BET Awards werden alljährlich neben Musikern auch Schauspieler und Sportler auszeichnet, die einer ethnischen Minderheit angehören. Als Sportlerin des Jahres heimste Tennisstar Serena Williams die Trophäe ein. In derselben Kategorie der Männer setzte sich Basketballspieler Stephen Curry durch.

Celine Dion gedenkt Opfern von Manchester

Die Sängerin Celine Dion hat ein Konzert im britischen Leeds den Opfern des Anschlags in Manchester gewidmet. "Wir haben viele schöne Seelen an diesem Maiabend verloren und viele leiden noch immer. Wir zeigen unsere Liebe und Unterstützung allen, die diese Tragödie erlebt haben", zitiert die britische Tageszeitung "Manchester Evening News" die 49-jährige Kanadierin.

Das Konzert am Sonntag fand unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. Dion wollte ursprünglich selbst in der Manchester Arena auftreten. Nach dem Anschlag im Mai verlegte sie die für Manchester geplanten Auftritte nach Leeds.

Jamie Foxx wird beim Feiern für jünger gehalten

Oscar-Preisträger Jamie Foxx fühlt sich bei Clubbesuchen oft fehl am Platz. "Es ist hart da draußen. Ich werde immer älter, aber die Leute halten mich für jung, weil ich mit Leuten wie Kanye West rumhänge", sagte der 49-Jährige in der britischen "The Graham Norton Show". Auf das Ausgehen möchte er aber nicht verzichten. Wenn die jungen Partygäste aber herausfinden, dass er auf die 50 zugeht, seien die meisten schockiert. "Neulich hat mich eine 20-Jährige gefragt wie alt ich bin. Als ich 49 sagte, schaute sie, als hätte ich eine tödliche Krankheit."

Vor wenigen Wochen sei er vor einem Club zu einer Gruppe Frauen gegangen, die zuvor seinen Namen gerufen hatten, erzählte der Schauspieler weiter. Er habe sie gefragt: "Na, was geht ab?" Die Antwort: "Wir gehen mit deiner Tochter zur Schule."

Almila Bagriacik ermittelt künftig im Kieler "Tatort"

Die 26-jährige Schauspielerin Almila Bagriacik spielt die neue Ermittlerin Mila Sahin an der Seite von Klaus Borowski (Axel Milberg) im Kieler "Tatort". Sie folgt auf Sibel Kekilli, die den "Tatort" auf eigenen Wunsch verlassen hat, teilte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Sonntag in Kiel mit.

Das neue Duo werde am Dienstag (27.6.) für den Fall "Borowski und das Haus der Geister" mit den Dreharbeiten beginnen. Bagriacik, in Ankara geboren und in Berlin aufgewachsen, stand erstmals in dem vielfach ausgezeichneten Drama "Die Fremde" (2010) vor der Kamera. Sie wurde unter anderem mit dem Deutschen Fernsehpreis 2017 für die Hauptrolle der Semiya Simsek in der ARD-Spielfilmtrilogie über die NSU-Morde ausgezeichnet.

Trump-Sohn legt Disney Depps Entlassung nahe

Nun macht die Familie von US-Präsident Donald Trump Front gegen Hollywood-Star Johnny Depp. Sein ältester Sohn Donald Trump jr. schrieb am Samstag auf Twitter: "Ich würde glauben, es wird schwer für Disney, ihn zu halten." Danach verwies er auf den Hashtag "#FireDepp". Depp hatte am Donnerstagabend auf einem Filmfestival im englischen Glastonbury einen "Witz" über einen Mordanschlag auf Trump gemacht - und sich am Tag danach dafür entschuldigt. "Es kam nicht wie beabsichtigt rüber, und ich beabsichtigte keine Bosheit", sagte der 54-Jährige ("Pirates of the Caribbean") dem Magazin "People".

Depp hatte auf dem Festival gefragt: "Wann war das letzte Mal, dass ein Schauspieler einen Anschlag auf einen Präsidenten verübt hat?" Seine Frage spielte offenbar auf den Anschlag auf den ehemaligen US-Präsidenten Abraham Lincoln durch den Schauspieler John Wilkes Booth im Jahr 1865 an. Der Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, sagte in Washington, der Mangel an Empörung über Depps Äußerung und ähnliche Bemerkungen von Prominenten sei beunruhigend. Der Präsident habe deutlich gemacht, dass alle Formen von Gewalt verurteilt werden sollten.

Barack Obama macht Familienurlaub auf Bali

Ex-US-Präsident Barack Obama und seine Familie sind zu einem zehntägigen Urlaub in Indonesien eingetroffen. Das Ehepaar Obama und die Töchter Malia und Sasha landeten in der Nacht auf Samstag auf der Ferieninsel Bali, wie der lokale Militärkommandant I Gede Widiyana bestätigte. Dort sind sie in einem Hotel im Künstlerdorf Ubud untergebracht.

Nach mehreren Tagen auf Bali will Familie Obama nach Jakarta fliegen. Obama verbrachte Ende der 60er Jahre einen Teil seiner Kindheit in der indonesischen Hauptstadt, nachdem seine Mutter einen Indonesier geheiratet hatte. Viele Indonesier fühlen sich dem früheren US-Präsidenten deshalb verbunden. In seiner früheren Schule wurde sogar eine zwei Meter hohe Bronzestatue aufgestellt, die den "kleinen Barry", wie er damals genannt wurde, in kurzen Hosen und T-Shirt zeigt. Das indonesische Außenministerium erklärte, Obamas Besuch erfolge auf wiederholte Einladungen von Präsident Joko Widodo.