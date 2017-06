Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Victoria Swarovskis Traumhochzeit

Am 20. Mai hat Victoria Swarovski ihrem Langzeitfreund, dem 17 Jahre älteren Werner Mürz, im Kitzbüheler Rathaus das Jawort gegeben. Nun folgte die kirchliche Hochzeit in Italien. Am 16. Juni schlossen die beiden in der Kathedrale San Giusto in Triest den Bund fürs Leben. "Ich habe JA gesagt zur Liebe meines Lebens", schreibt die 23-Jährige auf Instagram zu einem Foto, das das Brautpaar beim Kuss zeigt.

I said YES to the love of my life! ❤️❤️❤️ Ein Beitrag geteilt von Victoria Swarovski𯎎 (@victoriaswarovski) am 17. Jun 2017 um 9:22 Uhr

Victoria Swarovski und Werner Mürz feierten eine echte Märchenhochzeit. Die Kristall-Erbin, die letztes Jahr die RTL-Show "Let's Dance" gewonnen hat, trug ein mit Swarovski-Steinen besetztes Prinzessinnenkleid, designt wurde es von "Michael Cinco" aus Dubai.

Duell zwischen Miley Cyrus und Stefano Gabbana

Die US-Sängerin Miley Cyrus und der italienische Modedesigner Stefano Gabbana haben sich auf Instagram ein Wortduell geliefert. Die Musikerin gratulierte ihrem jüngeren Bruder Braison am Wochenende zu seinem ersten Modelauftrag bei einer Modenschau und schrieb an das Label Dolce & Gabbana, das bereits mehrfach von Trump-Gegnern kritisiert worden war.

Ihre Botschaft lautete: "Ich widerspreche KLAR Ihrer Politik. Aber ich unterstütze die Bemühungen Ihres Unternehmens, junge Künstler zu feiern und ihnen eine Plattform zu geben, auf der sie glänzen können." Stefano Gabbana, Mitbegründer des Modeunternehmens, entgegnete Cyrus, die nicht näher auf ihre Kritik einging: "Wir sind Italiener und kümmern uns nicht um Politik, vor allem nicht um die amerikanische (...). Wir brauchen deine Posts oder Kommentare nicht, also ignoriere uns das nächste Mal bitte". Dolce & Gabbana hatten zuletzt mehrfach First Lady Melania Trump ausgestattet und wurden dafür von Trump-Gegnern kritisiert.

Madonna wünschte sich alles Gute zum Vatertag

US-Popstar Madonna hat sich selbst zum Vatertag gratuliert. Die Sängerin postete am Sonntag Fotos von sich und ihren sechs Kindern. Dazu schrieb sie: "Alles Gute zum Muttertag, Madonna. Und auch alles Gute zum Vatertag für mich. Denn seien wir ehrlich: Ich bin die Mommy und der Daddy." Am Sonntag wurde in den USA Vatertag gefeiert.

And Happy Father'. Day to Me too because lets face it ............,,..,,,,,... Im the Mommy and the Daddy. I don't care what the papers say. 𯌌𯻻𯌌𯻻𯌌𯻻𯌌𯻻𯌌𯻻𯂂𯘘 Ein Beitrag geteilt von Madonna (@madonna) am 18. Jun 2017 um 9:34 Uhr

Die Musikerin hat vier adoptierte Kinder aus Afrika und zwei leibliche Kinder, Lourdes und Rocco. Von deren Vätern lebt Madonna seit Jahren getrennt.