Der Klatsch des Tages

Nicole Kidmans "Liebesgeständnis"

© Reuters/Andrew Kelly

Nicole Kidman hat für die "CFDA Fashion Awards" in New York ihr liebstes Hobby verpasst. "Das bedeutet vielen im Saal vielleicht nichts, aber: Ich liebe Mode so sehr, dass ich heute Abend das Spiel der Predators verpasse. Das ist Eishockey", erklärte die Australierin am Montagabend den versammelten Gästen, als sie als Laudatorin auf der Bühne stand.

"Ich liebe Eishockey. Das zeigt, wie sehr ich Fan von Ihnen allen bin", sagte Kidman. Die Awards, die seit 1981 verliehen werden, zeichnen die besten Designer des Landes aus und gelten als Mode-Oscars. Unter den Gästen waren Stars wie Heidi Klum, Kerry Washington, Meg Ryan, Gigi Hadid und die Schwestern Ashley und Mary-Kate Olsen.

© Reuters/Andrew Kelly

Großer Sieger war der Belgier Raf Simons. Er durfte die Preise als bester Designer für Männer- und Frauenmode entgegennehmen. Der Modeschöpfer leitete fünf Jahre lang die Modeklasse an der Universität für angewandte Kunst in Wien, ehe er 2006 zu Jil Sander wechselte. Aktuell ist er Chefdesigner bei Calvin Klein.

Auch Kidman konnte sich am Gala-Abend freuen: Die Nashville Predators konnten mit einem Sieg gegen die Pittsburgh Penguins die Stanley-Cup-Finalserie ausgleichen.

Für sie ist Prinz Charles "der Beste"

Die achtjährige Skye Skillen ist ein großer Fan des britischen Königshauses - das weiß seit Montag ganz Großbritannien. Vor allem Prinz Charles scheint es ihr angetan zu haben, denn bei einem Besuch auf einem Bauernhof in Ipswich umarmte sie den Thronfolger herzlich, "weil er der Beste ist", wie sie später sagte. Charles nahm die Umarmung gelassen und freundlich mit einem Lächeln entgegen.

"Skye war ziemlich aufgeregt, wollte ihn aber einfach kennenlernen", sagte ihre Mutter Tina Dranowski nach dem Besuch. Sie sei ein sehr offenes Mädchen. Der Prinz war von der Organisation "Rare Breeds Survival Trust" auf den Bauernhof eingeladen worden.

Große Sorge um Hündchen Billy King

© imago/APress

Modeschöpfer Harald Glööckler hat wochenlang um seinen Hund Billy King gebangt. "Billy ist beim Spielen im Garten umgekippt, war apathisch, hat die Augen verdreht. Wir haben ihn sofort ins Krankenhaus gefahren. Dort haben die Ärzte eine Zyste entfernt, groß wie ein Enten-Ei", sagte Glööckler der "Bild"-Zeitung.

Danach sei der siebenjährige Zwergspaniel, mit dem sich der Designer immer wieder fotografieren lässt, weitere Male operiert werden. "Billy war mit zwei Pfoten im Grab. Es ging um Leben und Tod." Der 52 Jahre alte Glööckler lebt seit 2015 mit seinem Mann Dieter Schroth und Hündchen Billy King im pfälzischen Kirchheim an der Weinstraße, nach vielen Jahren Hauptstadtleben in Berlin.

Kevin Bacon will kein Frauenheld sein

Kevin Bacon gefällt sich privat nicht in der Rolle eines Frauenhelden. "Als ich mit der Schauspielerei anfing, habe ich das aus den üblichen Gründen gemacht - ich wollte die Girls, das Geld und den Ruhm", sagte der 58-Jährige dem Magazin "Playboy" laut einer Vorabmeldung vom Dienstag. "Und plötzlich hatte ich das alles - da war ich gerade einmal 25."

© imago/Spöttel Picture

Er habe aber Schwierigkeiten mit dieser Art von Ruhm, räumte der Schauspieler ein. Daher wollte er "schnell wieder raus aus der Zwangsjacke des ewigen Liebhabers oder Herzensbrechers". Er habe als Schauspieler wachsen wollen, sagte Bacon, der derzeit in der US-Serie "I Love Dick" einen Intellektuellen spielt, dem sich nach seinen eigenen Worten "die Frauen reihenweise an den Hals werfen".

Heidi Klum designte für Diskonter Lidl

Topmodel Heidi Klum hat für den Diskonter Lidl eine Modekollektion designt. Im Herbst sollen die Teile in die Filialen kommen, teilte der Konzern am Dienstag mit. "Ich hoffe, dass meine Kollektion, die ich für Lidl kreiert habe, gefällt. Es hat mir viel Spaß gemacht", sagte die Moderatorin von "Germany's Next Topmodel".

© imago/E-Press Photo.com

Das Kollektion "Esmara by Heidi Klum" wird im September im Zuge der "Lidl Fashion Week" lanciert, die ab sofort mehrmals im Jahr international in allen Filialen und in den Onlineshops stattfindet. Dabei werden diverse Kollektionen vorgestellt. Den Anfang macht Heidi Klum.

"Heidi ist eine tolle Inspirationsquelle. Sie ist in den Fashion-Metropolen dieser Welt zuhause, sprüht vor Energie und Lebensfreude und ist dabei bodenständig geblieben", sagte Christian Schug, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Lidl Österreich. "Wir freuen uns sehr, ihre Kollektion im Rahmen unserer 'Lidl Fashion Week' als erstes zu präsentieren."

Stars betonen Bedeutung von Vätern für kleine Kinder

Stars wie David Beckham, Novak Djokovic, Lewis Hamilton und Hugh Jackman haben sich für das UN-Kinderhilfswerk Unicef als "Super Dads" präsentiert. "Als Vater habe ich selbst die positiven Auswirkungen gesehen, die jedes Lächeln, jedes bisschen Liebe und jede positive Aktion während dieser kostbaren ersten Jahre auf mein Kind hatte", sagte Tennis-Star Djokovic laut einer Unicef-Mitteilung.

© imago/UPI Photo

Rennfahrer Hamilton betonte, er wäre ohne die Unterstützung seines Vaters nicht da, wo er ist. "Er war von Anfang an involviert und hat mir all die Liebe, Ratschläge, gutes Essen und Fürsorge gegeben, die ich mir je hätte wünschen können. Ich werde ihm für immer dankbar sein."

Mit Fotos und Videos präsentieren sich die Stars im Rahmen der Unicef-Kampagne als "Super Dads" und wollen so auf die Bedeutung von Vätern und die von ihnen bereitgestellte Liebe, Spiel, Schutz und gute Ernährung gerade für sehr junge Kinder hinweisen.