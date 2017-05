Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Nicht jeder mag Helene Fischer(s Musik)

Schlagersängerin Helene Fischer hat ihren Auftritt beim Finale des deutschen Fußballcups am Samstag, bei dem sie minutenlang ausgepfiffen wurde, weitgehend abgehakt. "Da muss ein Musiker vielleicht auch mal durch", sagte sie am Sonntagabend in der RTL-Sendung "Mensch Gottschalk". "Ich hab mir so 'ne dicke Haut in den letzten Jahren (zugelegt) und seit gestern sind auch noch Haare gewachsen."

© REUTERS/Michael Dalder Helene Fischer wurde beim Polkalfinale ausgebuht

Mit der Halbzeitshow beim Match zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt wollte der Deutsche Fußballbund offenbar an US-Vorbilder anknüpfen. In der amerikanischen Football-Liga NFL haben Auftritte von Musikstars in Endspielen eine lange Tradition. Eingefleischte deutsche Fußballfans können damit aber offenbar nichts anfangen. "Zur Halbzeit gehören Bier und Bratwurst, nicht Helene Fischer und Anastacia", kommentierte ein Twitter-Nutzer. Möglicherweise hatten die Pfiffe aber auch etwas damit zu tun, dass Fischer eine klare Präferenz im Finalspiel hatte. Sie ist nämlich ein erklärter Fan von Borussia Dortmund.

Barbra Streisand trauert um Hündin Samantha

US-Sängerin Barbra Streisand trauert um ihre Hündin Samantha. Auf ihren Accounts in den sozialen Netzwerken postete die 75-Jährige mehrere Fotos, die sie zusammen mit der weißen Hündin der Rasse Coton de Tulear zeigen. "Möge sie in Frieden ruhen. Wir halten jeden Moment der 14 Jahre in Ehren, die wir zusammen mit ihr hatten", schrieb sie dazu.

Jason took this pic of me holding Sammie on Mother's Day. This is the last time my picture was taken with my beloved girl Samantha. May she rest in peace. We cherish every moment of the 14 years we had with her. May 2003 - May 2017. Ein Beitrag geteilt von Barbra Streisand (@barbrastreisand) am 27. Mai 2017 um 12:10 Uhr

Die Sängerin und Schauspielerin hatte im Jahr 2013 der britischen Zeitung "The Independent" über Sammie gesagt: "Sie ist für mich wie die Tochter, die ich nie hatte. Sie spricht Englisch. Sie versteht Englisch, das schwöre ich. Sie kommt zu mir und macht "mmm", es klingt wie ein Baby." Erst vor einer Woche hatte die Hündin ihren 14. Geburtstag gefeiert.

Ehe-Aus nach 17 Jahren

Nach 17 Jahren Ehe haben sich die US-Schauspieler Ben Stiller und Christine Taylor getrennt. "In großer Liebe und gegenseitigem Respekt und nach 18 Jahren, die wir als Paar verbracht haben, haben wir entschieden, uns zu trennen", teilte das Paar in einer gemeinsamen Erklärung an das Magazin "Entertainment Tonight" mit.

© imago/i Images Ben Stiller und Christine Taylor

Stiller und Taylor hatten sich bei Dreharbeiten kennengelernt und zusammen mehrere Filme gemacht, darunter die Komödien "Zoolander" und "Zoolander 2". Der 51 Jahre alte Stiller und die 45-jährige Taylor haben einen Sohn und eine Tochter. "Für uns hat weiter Vorrang, unsere Kinder als liebende Eltern und beste Freunde weiterhin zu erziehen", heißt es in der Erklärung.

Burger King verärgert belgisches Königshaus

Schon vor der Eröffnung ihres ersten Schnellrestaurants in Belgien hat sich die Fast-Food-Kette Burger King beim Monarchen des Landes in die Nesseln gesetzt. In einem im Internet veröffentlichten Werbespot fordert die Kette die Belgier in humorvollem Ton auf, sich zwischen ihrem Staatsoberhaupt König Philippe und dem "King des Burgers" zu entscheiden. "Seid Ihr sicher, dass Ihr König Philippe wählen wollt?", heißt es in dem Werbevideo weiter. "Er wird Euch keine Pommes frites machen." Bebildert wird dies auf der einen Seite mit einem Porträt des Königs im Profil und auf der anderen Seite mit einem Hamburger.

© imago/Belga König Philippe von Belgien

Das Königshaus reagierte verschnupft. "Die Verwendung des Bildes des Königs bedarf einer Erlaubnis", hob der Palast in einer Stellungnahme hervor. "In diesem konkreten Fall wurde keine Anfrage an uns gerichtet", sagte Palastsprecher Emmanuel de Bauw . Und da es sich um eine Verwendung zu kommerziellen Zwecken handle, wäre eine Autorisierung verweigert worden. "Wir missbilligen diese Vorgehensweise", sagte der Palastsprecher. Auf die Frage nach möglichen juristischen Schritten antwortete er, der Palast werde zunächst Kontakt zu Burger King aufnehmen.

Richard Gere fühlt sich heute glücklicher als mit 27

Hollywood-Schauspieler Richard Gere bereitet das Älterwerden nach eigenen Angaben kein Kopfzerbrechen. "Ich bin jetzt glücklicher als ich es mit 27 Jahren war", sagte der 67-Jährige der Zeitung "Welt am Sonntag". Das habe auch damit zu tun, dass er praktizierender Buddhist sei. Dadurch seien die Vorstellungen seines eigenen Ichs "elastischer" geworden.

© www.PPS.at Richard Gere mit seiner Freundin Alejandra Silva

Das Älterwerden interessiere ihn eigentlich nicht, ergänzte der Kinostar ("Pretty Woman"). Es sei eben "ein natürlicher Prozess". Scharfe Kritik übte Gere zugleich an US-Präsident Donald Trump. Dieser sei "wie ein Kind" und verhalte sich auch dementsprechend.