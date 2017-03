Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Caroline Beil wundert sich über gehässige Kommentare

Die mit 50 Jahren noch einmal schwangere Caroline Beil wird nach eigenen Worten heftig kritisiert. "Uns war von Anfang an klar, dass wir mit unserer privaten Entscheidung, jetzt ein Kind zu bekommen, polarisieren werden", sagte die Moderatorin und Schauspielerin. Jedoch habe sie sich gewundert, dass gehässige Kommentare und Attacken ausgerechnet von Frauen ihres Alters gekommen seien. Beil kritisiert den unterschiedlichen Umgang mit älteren Vätern und älteren Müttern. So würden etwa George Clooney (55) oder Sigmar Gabriel (57) gelobt, wenn sie noch Väter würden. "Dass ich als Frau mit 50 Jahren Mutter werde, wird hingegen nicht nur kritisiert, sondern auf einer Ebene thematisiert, die verbal ausufert", sagte Beil.

© imago/APP-Photo Caroline Beil und Philipp Sattler

Caroline Beil war einst mit dem Sat.1-Boulevardmagazin "Blitz" bekannt geworden. 2004 nahm sie am RTL-Dschungelcamp "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teil. Beil brachte 2009 bereits einen Sohn zur Welt, Vater des kleinen David ist ihr Kollege Pete Dwojak. Die erneute Schwangerschaft wurde im Februar bekannt. Ihr jetziger Lebensgefährte Philipp Sattler ist 34 Jahre alt.

Adele bestätigt bei Konzert ihre Hochzeit

Schon seit längerem wurde gemunkelt, dass die britische Sängerin Adele ihren Langzeitfreund Simon Konecki mittlerweile geheiratet hat - jetzt hat sie es während eines Konzerts in Australien selber bestätigt. "Dieses Gefühl, wenn man sich frisch in jemanden verliebt, ist das beste Gefühl auf Erden", sagte die 28-Jährige am Sonntagabend in Brisbane. "Ich bin süchtig danach. Allerdings kann ich es jetzt nicht mehr durchleben, weil ich jetzt verheiratet bin." Auf einem Video, das im Internet kursiert, ist zu sehen und zu hören, wie Fans applaudieren. Eine weitere offizielle Stellungnahme gab es nicht.

© www.pps.at Adele und Simon Konecki halten ihre Liebe sehr bedeckt.

Bei der Grammy-Verleihung im Februar hatte Adele in ihrer Dankesrede unter anderem "meinem Ehemann und meinem Sohn" gedankt, später allerdings in Interviews von "meinem Partner" gesprochen. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn, der mittlerweile vier Jahre alt ist.

Doppelgänger-Streich bei "Goldener Kamera"

Knapp eine Woche nach der Oscar-Panne hat es auch bei der Verleihung der Goldenen Kamera am Samstagabend Verwirrung um den Film "La La Land" gegeben. Ein Doppelgänger von Hollywood-Star Ryan Gosling sorgte für fragende Gesichter in der Live-Show aus Hamburg, die im ZDF übertragen wurde. ProSieben erklärte später, die TV-Komiker Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf hätten die Veranstalter reingelegt - diese hätten den echten Gosling als Gast erwartet.

Wir danken dem echten Ryan Gosling, dass er uns die #GoldeneKamera ​ gewidmet hat. Wir sind sehr überrascht und dankbar. #HalliGalli pic.twitter.com/5HQazH8vaN — Circus HalliGalli (@halligalli) 4. März 2017

Der Reihe nach: Als Gala-Moderator Steven Gätjen einen Preis für den besten internationalen Film ankündigte, sollte für die Zuschauer als Überraschung angeblich "La La Land"-Hauptdarsteller Gosling auf die Bühne kommen. Doch es erschien ein Mann im Anzug, der Gosling nur ähnlich sah. Er sagte auf Englisch: "Ich bin Ryan Gosling. Und ich widme diesen Preis Joko und Klaas. Herzlichen Dank. In Hamburg sagt man 'Tschüss'." Dann verließ er die Bühne und hinterließ die Zuschauer irritiert. Das sei "Ludwig, ein Mann aus Bayern" gewesen, teilte ein Sprecher von ProSieben auf Anfrage mit.

alles weitere - dienstag 22:10 bei #HalliGalli - hier ein ausschnitt aus den proben. pic.twitter.com/WET21j004x — klaas heufer-umlauf (@damitdasklaas) 4. März 2017

Noch während der laufenden Live-Show aus Hamburg reklamierten die TV-Komiker Joko (38) und Klaas (33) in sozialen Medien den Streich für sich. Der Sprecher von ProSieben erklärte, die Veranstalter der Goldenen Kamera hätten tatsächlich gedacht, dass der Weltstar komme. Für den Streich sei extra eine Agentur gegründet worden, die Hollywood-Stars vermittele, berichtete der Sprecher. Mehr Details sollen aber erst am Dienstagabend in der ProSieben-Show "Circus HalliGalli" präsentiert werden.

James Blunt und das "Missverständnis"

Der Sänger James Blunt ist für seine gefühlvollen Charthits bekannt, fühlt sich aber völlig falsch verstanden. "Die Sache mit mir und der Romantik ist ein großes Missverständnis", sagte der Brite der "Welt am Sonntag". Das wolle er mit seinem Ende März erscheinenden Album "Afterlove" endgültig deutlich machen. "Ich glaube, zum ersten Mal müssen mich meine Freunde nicht anlügen, wenn sie sagen, die Songs sind gelungen."

© APA/EPA/Deck James Blunt

Blunt, dem 2005 mit dem Song "You're Beautiful" der Durchbruch gelungen war, war nach seinen ersten Welterfolgen schnell zum Ziel von Häme geworden. Ihm haftet ein Image als Schnulzensänger an. "Ich habe irgendwann beschlossen, soziale Medien vor allem dazu zu nutzen, um mich über mich selber lustig zu machen", sagte er in dem Interview. "Man macht sich angreifbar, wenn man emotionale Songs schreibt."

Rekord für Ed Sheeran

Der britische Popstar Ed Sheeran hat beim Musikstreamingdienst Spotify einen Rekord aufgestellt. Sein am Freitag erschienenes Album "Divide" wurde bereits am ersten Tag knapp 57 Millionen Mal gehört. Damit übertrumpfte der 26-jährige Musiker den bisherigen Rekordhalter, die R&B-Truppe The Weeknd's ("Starboy"), deutlich: Die Band brachte es am Erstveröffentlichungstag im November auf 29 Millionen Aufrufe.

© REUTERS/Christian Charisius Ed Sheeran

In Großbritannien und Irland, wo Sheeran besonders populär ist, führten die 16 Songs des Albums "Divide" die Spotify-Streamingcharts an. Seinen Durchbruch hatte Sheeran, der zuvor lange Jahre Straßenmusik machte und Auftritte in Bars absolvierte, im Jahr 2014 mit der Liebesballade "Thinking Out Loud". Der Song war der erste bei Spotify, der eine halbe Milliarde Mal gestreamt wurde.

One Direction-Sänger festgenommen

One Direction-Sänger Louis Tomlinson ist nach einer handfesten Auseinandersetzung mit einem Fotografen am Flughafen von Los Angeles festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet der 25-jährige britische Popmusiker am Gepäckband mit einem Paparazzo aneinander, als dieser ihn gemeinsam mit seiner Freundin fotografieren wollte. Laut Augenzeugen habe Tomlinson den Fotografen an den Beinen gezogen, dieser sei daraufhin gestürzt und mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen, berichtete Polizeisprecherin Alicia Hernandez. Zudem brachte der Sänger der Boygroup demnach auch noch eine Frau zu Fall, als er versuchte, ihr das Handy wegzunehmen, weil diese seine Freundin fotografieren wollte.

© www.PPS.at Louis Tomlinson

Tomlinson musste laut Polizei die Nacht wegen des Vorwurfs der leichten Körperverletzung in Polizeigewahrsam verbringen. Gegen eine Kaution von 20.000 Dollar (knapp 19.000 Euro) wurde er freigelassen, am 29. März muss er vor Gericht erscheinen. Die für eine Fernsehshow gecastete Boyband One Direction hat weltweit bisher mehr als 50 Millionen Alben verkauft. Ende 2015, nach dem Ausstieg ihres Mitglieds Zayn Malik, hatte die Band eine Auszeit genommen.

Arnold Schwarzenegger verlässt Trumps TV-Show

Hollywood-Star, Kaliforniens Ex-Gouverneur Arnold Schwarzenegger hat als Nachfolger von US-Präsident Donald Trump bei der US-Show "The Apprentice" gekündigt. Er habe jede Sekunde dieser Arbeit geliebt, sagte der in Österreich geborene Schwarzenegger laut Mitteilung, aus der zahlreiche US-Medien zitierten. "Jeder - von den Stars, über die Crew und die Marketingabteilung - war ganz oben auf der Zehn-Punkte-Skala und ich würde mit allen wieder zusammenarbeiten bei einer Show, die nicht so vorbelastet ist."

© imago/ZUMA Press Arnold Schwarzenegger in "The Apprentice"

Trump hatte die NBC-Show die ersten 14 Staffeln lang moderiert. Schwarzenegger hatte danach für eine Staffel übernommen, die Einschaltquoten waren allerdings moderat gewesen. Die Entscheidung darüber, ob es eine weitere Staffel von "The Apprentice" (Deutsch: Lehrling) geben soll, hat der Sender NBC noch nicht verkündet. Trump hatte sich vor kurzem über Schwarzeneggers Einschaltquoten lustig gemacht. Schwarzenegger hatte per Videobotschaft reagiert: "Hey Donald, ich habe eine großartige Idee. Warum tauschen wir nicht Jobs? Du übernimmst das Fernsehen, weil Du so ein Quoten-Experte bist, und ich übernehme Deinen Job, damit die Menschen endlich wieder ruhig schlafen."

Rod Stewart entschuldigt sich für geschmackloses Video

Der britische Rockstar Rod Stewart hat sich für ein geschmackloses Video entschuldigt, in dem er in der Wüste von Abu Dhabi eine Enthauptung nachgestellt hatte. Das Video sei missverstanden worden, schrieb er im Kurznachrichtendienst Twitter. Er habe nur mit Freunden vor einer Show in Abu Dhabi herumgeblödelt, wo er zu dem Zeitpunkt auf Tour war, und spontan eine Szene aus der Fantasy-Serie "Game of Thrones" nachgestellt, führte der Rock-Veteran ins Treffen. Er entschuldige sich bei denjenigen, die sich durch das Video beleidigt gefühlt hätten, meinte er.

In dem Video ist zu sehen, wie Stewart mit Freunden durch die Wüste spaziert. Dann bleibt die Gruppe stehen. Der Sänger hält einen Mann an, sich vor ihm hinzuknien. Stewart hält dessen Kopf und macht eine Geste, als ob er ihm den Hals durchtrennt. Die Szene erinnere an die Exekutionen durch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS), hatte etwa das Boulevardblatt "The Sun" kritisiert, das den Clip online zeigte. Demnach hatte soll Stewarts Ehefrau Penny Lancaster das Video bereits am Donnerstag beim Online-Dienst Instagram veröffentlicht haben. Dort wurde es inzwischen gelöscht.

Die Tochter des britischen Entwicklungshelfers David Haines, der im September 2014 vor laufender Kamera von IS-Extremisten getötet worden war, zeigte sich bestürzt. "Das ist meinem Vater in echt passiert, und das ist nicht zum Lachen", sagte Bethany Haines zu "MailOnline", dem Internetangebot der britischen "Daily Mail".