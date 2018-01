Starke Schneefälle sorgten für Verkehrsbehinderungen in Salzburg

Starke Schneefälle haben am Mittwochnachmittag zu Verkehrsbehinderungen in den Salzburger Gebirgsgauen geführt. Laut ÖAMTC wurde die Tauernautobahn (A10) im Bereich der Einhausung Flachau in Fahrtrichtung Villach am frühen Nachmittag für rund eine halbe Stunde gesperrt, weil zahlreiche Lkw hängengeblieben sind und zum Teil auch quer standen, wie ein Sprecher der APA schilderte.

Ab etwa 15.00 Uhr ist im Bereich der Einhausung Flachau in Fahrtrichtung Villach wieder eine Fahrspur für den Verkehr frei gegeben worden. Solange die Intensität der Schneefälle anhalte, sei mit weiteren kurzfristigen Sperren zu rechnen, sagte ÖAMTC-Sprecher Harald Lasser.

Auch auf anderen Hauptverkehrsverbindungen wie der Ennstal Straße vom Pongau in die Steiermark, der Katschberg Straße (B99) im Pongau und Lungau sowie der Pinzgauer Straße (B311) von Schwarzach im Pongau in den Pinzgau kamen die Verkehrsteilnehmer aufgrund der winterlichen Fahrbedingungen nur langsam voran.

Auf der B99 über den Radstädter Tauern und Katschberg herrschte Kettenpflicht für Pkw und Lkw. Aber auch auf anderen Salzburger Gebirgsstraßen wurde teils allgemeine Kettenpflicht angeordnet. "Unser Tipp: Auch Pkw-Lenker sollen unbedingt Schneeketten mitführen", sagte Lasser.

Die Feuerwehr musste wegen einiger hängen gebliebener Fahrzeuge ausrücken und diese bergen, beispielsweise auf der Hochkönig Straße (B164) am Dientner Sattel. Bis 15.00 Uhr sei aber kein einziger Einsatz wegen des Sturms Burglind verzeichnet worden, hieß es aus dem Landesfeuerwehrkommando Salzburg. Im Pinzgau wurden wegen heftiger Windböen einige höhergelegene Skilifte aus Sicherheitsgründen eingestellt.