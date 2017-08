Star-Investor Buffett gibt im Kampf um US-Netzbetreiber Oncor auf

Star-Investor Warren Buffett gibt sich im Bieterrennen um den insolventen US-Netzbetreiber Oncor geschlagen. Der 86-Jährige verzichtete darauf, ein höheres Gebot des Energiekonzerns Sempra Energy zu übertrumpfen und musste eine seiner wenigen Niederlagen einstecken. Am Montag kaufte Sempra letztlich das in Dallas ansässige Unternehmen für 9,45 Mrd. Dollar (8 Mrd. Euro).

Samt Schulden beläuft sich die Transaktion auf 18,8 Mrd. Dollar. Damit setzte sich offenbar der größte Gläubiger der Oncor-Mutter Energy Future Holdings, der Hedgefonds Elliott Management, durch, der gegen einen Verkauf an Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway Stimmung gemacht hatte. Der Amerikaner ist bekannt dafür, sich ungern an Bieterschlachten zu beteiligen. Er legt Wert darauf, einmal einen Preis zu nennen und diesen dann nicht mehr anzuheben. Für Oncor hatte Berkshire 9 Mrd. Dollar geboten.

Oncor versorgt rund 3,4 Millionen Haushalte und Geschäfte in den USA mit Energie und verfügt damit über eine sichere Einnahmequelle. Angesichts schwankender Energiepreise ist das Interesse an Netzbetreibern zuletzt deutlich gewachsen. Sempra besitzt und betreibt Strom- und Gasversorger in den USA sowie in Südamerika. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von rund 29 Mrd. Dollar.