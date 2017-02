Die "New York Times" tut es, die "Kleine Zeitung" auch, die "Frankfurter Allgemeine" hat sich im Vorjahr dazu durchgerungen ebenso wie vor einigen Wochen "Die Presse" - nur der "Standard" will davon nichts wissen. Die Rede ist von Paywalls. Also dem Versuch, die Leser für einzelne Artikel auch im Netz zur Kasse zu bitten. Natürlich sucht auch Alexander Mitteräcker, der seit dem Abgang von Co-Geschäftsführer Wolfgang Bergmann im Vorjahr Alleingeschäftsführer des "Standard" ist, nach tragfähigen Geschäftsmodellen im Netz. Die Paywall ist es seiner Meinung nach aber nicht. "Es gibt intelligentere Möglichkeiten als Paywalls", sagt er. Zum Beispiel den Datenschutz. Leser wollen keine gläsernen Internetuser sein. Und dafür, dass sie während des Nachrichtenkonsums nicht ausgeforscht werden, seien einige bereit, zu zahlen.



Wie lange der Leser noch bereit ist, für die Printausgabe der Tageszeitung zu zahlen, wagt Mitteräcker nicht vorherzusagen. Ob jemand Zeitungen auf dem Papier oder am Handy liest, sei eine Frage der Gewohnheit. Was die Zukunft bringt, entscheide der Markt. Dass es den "Standard" seit Jahresbeginn in den Bundesländern - mit Ausnahme von Wien - am Wochenende nicht mehr zur "freien" Entnahme gibt, also dass es dort keine Selbstbedienungsständer mehr gibt, sei auch so eine Marktentscheidung gewesen. Die Nachfrage sei zu gering gewesen, um den Vertrieb zu rechtfertigen, sagt Mitteräcker. Auch in Wien werde es den "Standard" am Wochenende nur so lange in SB-Ständern geben, wie es die Nachfrage rechtfertigt. Prognose will der Geschäftsführer keine abgeben. Der Markt entscheidet.

Eine andere wesentliche Entscheidung dürfte aber wohl schon gefallen sein. Nämlich die, mit wem der "Standard" inhaltlich in die Zukunft geht. Seit zehn Jahren leitet Alexandra Föderl-Schmid das lachsrosa Blatt als Chefredakteurin. Ihr Vertrag läuft im Juni aus. Branchengerüchte, sie könnte sich von dem Titel verabschieden, dementiert Mitteräcker: "Wir sind gerade dabei, den Vertrag zu verlängern." Auf die Frage, ob ein Titel wie der "Standard" auf lange Sicht als Standalone- Medium überleben kann, will er sich nicht festlegen. Im Vorjahr hatte es ja Spekulationen um eine mögliche Beteiligung der Schweizer NZZ-Mediengruppe gegeben. Diese Gespräche seien aber "überhaupt nicht weit gediehen" gewesen, sagt Mitteräcker. Grundsätzlich fänden in der Verlagsbranche laufend Gespräche über mögliche Kooperationen statt, sagt er. Ein Einstieg müsste das aber nicht sein.