Die größten Armeen der Welt

Inhaltsverzeichnis:

Wer hat die größte Streitmacht der Welt?

Laut dem Statistik-Portal „statista.com“ stellt die Volksrepublik China im Jahr 2021 die größte Armee der Welt. Zur chinesischen Streitmacht zählen fast 2,2 Millionen Soldat:innen. Die zweitgrößte Streitmacht hinter China hat Indien mit 1,4 Mio. Soldat:innen vor den USA mit einer Truppenstärke von 1,4 Millionen Soldat:innen. Dahinter folgt Nordkorea (1,3 Mio.) und auf Platz fünf liegt Russland mit knapp über 1 Million Soldat:innen. Deutschland etwa liegt auf Platz 30 mit 183.000 Soldat:innen.

Welches Land gibt am meisten Geld für Militär aus?

Die USA ist derzeit das Land, in dem am meisten Geld in das Militär fließt. 2020 investierten die Vereinigten Staaten rund 778 Milliarden US-Dollar in ihre Truppen. Damit gibt die USA mehr als das Doppelte für militärische Zwecke aus als China, das mit 252 Millionen Dollar an zweiter Stelle liegt. Indien folgt mit 72,9 Millionen vor Russland mit 61,7 Millionen und Großbritannien mit 59,2 Millionen. Deutschland liegt auf Platz sieben mit 52,8 Mio.

Welche Armee ist die stärkste in Europa?

Die stärkste Armee in Europa stellt Russland mit 1,2 Millionen Soldat:innen vor der ÄUkraine mit 292.000 Soldat:innen. Die drittmeisten Soldat:innen stellt Deutschland mit 265.000 Soldat:innen vor Frankreich mit 252.000 und Großbritannien mit 210.000.

Welche war die beste Armee der Welt?

Vielfach wird Deutschlands Armee im Jahr 1914 als die vermutlich stärkste Armee der Welt bezeichnet. Zwar stellte diese nicht die zahlenmäßig größte Armee dar, aber sie hatte viele andere Vorteile auf ihrer Seite. So war zu diesem Zeitpunkt die deutsche Wirtschaft und Industrie die mächtigste auf dem Kontinent, die patentierte Haber-Bosch-Synthese (ein großindustrielles chemisches Verfahren zur Synthese von Ammoniak, das zur Herstellung etwa von Sprengstoffen dient), ermöglichte laut Österreichischer Mediathek die längerfristige Führung des Krieges. Außerdem war das Eisenbahnnetz in Deutschland hervorragend ausgebaut, Truppen konnten so rasch verschoben werden. Außerdem war die Ausbildung im deutschen Heer eine mustergültige und die Ausstattung mit mobiler Artillerie eine sehr gute.

Welche ist die stärkste Spezialeinheit der Welt?

Ein offizielles Ranking der besten Einheiten der Welt gibt es nicht. Jedoch findet alle vier Jahre in Deutschland ein internationaler Wettkampf statt. Bei der "Combat Team Conference" (CTC) messen sich die besten Elite-Spezialkräfte. Hier eine Auflistung der stärksten Spezialeinheiten der Welt.

Wie viel verdient man in der GSG 9?

Die deutsche GSG9 („Grenzschutzgruppe 9“) ist eine Spezialeinheit. Bezahlt wird nach dem Bundesbesoldungsgesetz. Neben den gängigen Polizeizulagen gibt es eine Gefahrenzulage in Höhe von 500 Euro. Auch Bereitschaftsstunden werden vergütet.