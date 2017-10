Städte wollen Ökosysteme der Alpen vernetzen - Bauern warnen vor Wolf

Bei der ersten Umweltministerkonferenz der EU-Alpenstrategie (EUSALP) in München haben die Teilnehmer den Grundstein für ein Netzwerk "Grüner Infrastrukturen" gelegt. Als ersten Schritt brachten Vertreter aus München, Wien, Salzburg, Trient, Turin und Grenoble am Montag ein grünes Städtenetzwerk auf den Weg.

Insgesamt wollen sechs Staaten, zehn alpine Regionen und internationalen Organisationen das grüne Netzwerk als Modell für Europa voranbringen. Es gehe um ein grenzüberschreitendes Lebensraumnetzwerk, sagte die Gastgeberin der Konferenz, die bayerische Umweltministerin Ulrike Scharf (CSU). "Grüne Infrastrukturen sind ebenso unverzichtbar wie Verkehrs-, Energie- oder digitale Korridore", sagte die Ministerin. "Eine intakte Natur und in Jahrhunderten entstandene Kulturlandschaften machen unsere Heimat aus. Sie schaffen Lebensqualität auf dem Land und in den Städten und sind wirtschaftliche Existenzgrundlage für unsere Bergbauernfamilien."

Gerade die Landwirte zeigten sich allerdings nicht begeistert von der Initiative. Rund 300 Bauern aus Südtirol, Österreich und aus Bayern demonstrierten am Rande der Konferenz für einen besseren Schutz von Weidetieren vor Wölfen. Dieser Punkt fehle gänzlich auf der Tagesordnung, sagte der Vizepräsident des Bayerischen Bauernverbandes, Günther Felßner. Der Ausbau des Netzwerks von Biotopen und Schutzgebieten werde die Ausbreitung des Wolfes weiter beschleunigen. "Die Bauern im Alpenraum stellt diese Entwicklung vor massive Probleme. Auf den Weiden und Almen werden immer mehr Kühe oder Schafe vom Wolf getötet", kritisierte Felßner. Die Weidehaltung in den Alpen sei gefährdet. "Doch was die Alpen lebens- und liebenswert macht, sind doch nicht Wolfsreviere, sondern unsere Weidetiere."