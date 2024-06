Staatspreis für Wissenschaftspublizistik an Tanja Traxler

Der Österreichische Staatspreis für Wissenschaftspublizistik geht heuer an Tanja Traxler, die seit 2021 das Wissenschaftsressort des "Standard" leitet, der Förderpreis an Katharina Veronika Gruber vom ORF. Anerkennungspreise erhalten Benedikt Narodoslawsky ("Falter"), David Rennert ("Der Standard") und Nikolaus Täuber (APA). Wissenschaftsminister Martin Polaschek (ÖVP) wird die Auszeichnungen am 3. Juli überreichen.

Der Staatspreis wird im Zwei-Jahres-Rhythmus vergeben und ist mit 6.000 Euro dotiert. Für den Förderungspreis gibt es 3.000 Euro, für den Anerkennungspreis 2.500 Euro. Gewürdigt werden sollen mit den Auszeichnungen "herausragende publizistische Arbeiten, die wissenschaftliche Erkenntnisse für die Gesellschaft verständlich und zugänglich machen". Laut Aussendung gab es heuer insgesamt 16 Bewerbungen.

Die neue Staatspreisträgerin Tanja Traxler ist beim "Standard" für alle wissenschaftsjournalistischen Publikationen im Printbereich und online verantwortlich. Förderungspreisträgerin Katharina Veronika Gruber arbeitet seit 2019 als Wissenschaftsredakteurin beim ORF.

Die Anerkennungspreise gehen an "Falter"-Redakteur Benedikt Narodoslawsky, der sich vor allem den Naturwissenschaften widmet, "Standard"-Journalist und Autor von Wissenschaftsbüchern David Rennert, sowie Nikolaus Täuber, der bei der APA - Austria Presse Agentur seit 2003 im Bereich Bildung und Wissenschaft tätig ist.