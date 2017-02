Staatsanwaltschaft St. Pölten ermittelt nach Tod eines Babys

Die Staatsanwaltschaft St. Pölten ermittelt in einem Fall von mutmaßlicher Kindesmisshandlung. In der Nacht auf Sonntag ist ein dreieinhalb Monate alter Bub an Verletzungen gestorben, bestätigte Sprecher Karl Wurzer am Montag. Der Vater (30) des Kindes wurde festgenommen. Zu seiner Einvernahme gab es vorerst keine Auskunft.

Ermittelt werde wegen Körperverletzung mit tödlichem Ausgang bzw. wegen Quälens oder Vernachlässigens unmündiger, jüngerer oder wehrloser Personen, sagte Wurzer. Ärzte hätten Alarm geschlagen. Das Baby sei zunächst ins Universitätsklinikum St. Pölten eingeliefert und von dort ins SMZ Ost nach Wien überstellt worden.

Eine Obduktion wurde angeordnet, teilte der Sprecher außerdem mit. Ein Ergebnis lag Montagmittag noch nicht vor.